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Giriş Tarihi: 03.11.2023 07:26 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023 07:27

Danıştay 'trol savcı' için göreve iade kararı vermişti! Yargıtay o savcıya ceza istedi

Sahte isimle sosyal medyada bakanların da aralarında bulunduğu siyasilere küfür ve hakaretler ettiği belirlenerek meslekten ihraç edilen eski Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz'ün Danıştay tarafından göreve iade edilmesinin yankıları sürüyor. Hakarete uğrayan mağdur avukatları sanığın iftira suçundan da ceza almasını ve takdiri indirim maddesinden yararlanmamasını belirtilerek kararı Yargıtay'a götürdü. Yargıtay, Gündüz'ün "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan verilen cezanın onanmasını istedi.

Halit TURAN
Danıştay ’trol savcı’ için göreve iade kararı vermişti! Yargıtay o savcıya ceza istedi

2019-2020 yılları arasında '@HOHMUSTESARI' 'Sayın Müsteşar' rumuzunu kullanan Twitter kullanıcısının aralarında bakanların da bulunduğu devlet yetkililerine ve AK Partililere küfürler ediliyor olması ve hakaretlerde bulunulması üzerine başlatılan soruşturmada hesabın kullanıcısı Samsun Cumhuriyet savcısı Özcan Muhammed Gündüz çıkmış, Gündüz Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından meslekten ihraç edilmişti.

Danıştay ’trol savcı’ için göreve iade kararı vermişti! Yargıtay o savcıya ceza istedi

Eski Cumhuriyet Savcısı Gündüz, ihraç edilmesinin ardından Danıştay'a açtığı davadan görev iade kararı çıkmıştı. SABAH'ın gündeme taşıdığı skandal karar sonrasında Hakimler ve Savcılar Kurulu harekete geçerek, kararın iptali için Danıştay'a başvurdu.

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Danıştay ’trol savcı’ için göreve iade kararı vermişti! Yargıtay o savcıya ceza istedi

HSK'nın itirazı üzerine dosya Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na taşındı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada Danıştay 5. Dairenin verdiği kararın kesin olmadığını, yargılama sürecinin devam ettiğini söyledi.

Danıştay ’trol savcı’ için göreve iade kararı vermişti! Yargıtay o savcıya ceza istedi

HAKARET DAVASI YARGITAY'A TAŞINDI

Gündüz'ün sahte hesaplarla yaptığı paylaşımlarla ilgili yürütülen ceza davası ise Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Danıştay ’trol savcı’ için göreve iade kararı vermişti! Yargıtay o savcıya ceza istedi

Mahkeme eski Cumhuriyet Savcısı Gündüz'e hakaret suçundan verdiği hapis cezasını 8 bin 840 lira adli para cezasına dönüştürmüştü. Hakarete uğrayan mağdurların avukatları tarafından karar Samsun Bölge Adliye Mahkemesine taşındı.

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