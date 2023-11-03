Giriş Tarihi: 03.11.2023 07:26
Güncelleme Tarihi: 03.11.2023
07:27
Danıştay 'trol savcı' için göreve iade kararı vermişti! Yargıtay o savcıya ceza istedi
Sahte isimle sosyal medyada bakanların da aralarında bulunduğu siyasilere küfür ve hakaretler ettiği belirlenerek meslekten ihraç edilen eski Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz'ün Danıştay tarafından göreve iade edilmesinin yankıları sürüyor. Hakarete uğrayan mağdur avukatları sanığın iftira suçundan da ceza almasını ve takdiri indirim maddesinden yararlanmamasını belirtilerek kararı Yargıtay'a götürdü. Yargıtay, Gündüz'ün "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan verilen cezanın onanmasını istedi.