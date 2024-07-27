Giriş Tarihi: 27.07.2024 06:37
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024
06:38
Dark Web'in zehir baronu yakalandı! Sporculara dopingli madde ve ilaçlar da satmış: İşte flaş operasyonun detayları
İstanbul Polisi, uyuşturucu ticareti yapmaktan aranan firari isimlere yönelik önemli bir operasyona imza attı. 81 şüphelinin yakalandığı çalışmanın en önemli ismi, İnterpol tarafından 'doping, kara para aklama ve uyuşturucu' suçlarından Kırmızı Bülten ile aranan İsveçli firari Alexander Gustafsson oldu. Dark Web'deki en büyük uyuşturucu sitelerinden birinin sahibi olan ve Beşiktaş'taki bir otelde ele geçirilen İsveçli'nin bugüne kadar 17 bin kişiye uyuşturucu sattığı ve 100 milyon dolara yakın para kazandığı bilgisine ulaşıldı. Gustafsson'un sporculara doping içerikli madde ve ilaçlar sattığı da iddia edildi.