DEAŞ’a ağır darbe: Örgüt bombasının yakalandığı dev operasyonda Taksim Meydanı detayı!

İddialara göre; Suriye ve Irak'ta patlayıcı ve bomba eğitimi aldığı saptanan K.A.'nın; İdlip'te "Ebu Ömer" isimli sözde DEAŞ Emiri'nin yanında mühimmat doldurma ve temizleme biriminde faaliyetlerde bulunduğu, ayrıca 2016 yılına kadar terör örgütü DEAŞ içerisinde sözde Havan Birliği'nde yer aldığı tespit edildi. 2016 yılında Suriye'den Hatay üzerinden Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan K.A.'nın 2020 yılında ise İstanbul'a geldiği, dört yıldır İstanbul'da olan "Abbas İsa" kod adlı terörist, İstanbul'un kalabalık noktalarında sansasyonel terör saldırısı planı yaptığı saptandı.