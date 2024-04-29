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Haberler Galeri DEAŞ’a ağır darbe: Örgüt bombasının yakalandığı dev operasyonda Taksim Meydanı detayı!
Giriş Tarihi: 29.04.2024 15:53 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 16:25

DEAŞ’a ağır darbe: Örgüt bombasının yakalandığı dev operasyonda Taksim Meydanı detayı!

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-32" operasyonu yapıldı. Yaklaşan 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı'nda sansasyonel terör eylemi planı yapan bir Saldırı Hücresi çökertilirken operasyonla ilgili çarpıcı detaylara ulaşıldı. Buna göre teröristlerin Taksim Meydanı'nda terör saldırısı planladıkları anlaşıldı. İstanbul Beykoz'da kaldıkları bir iş yerinde yakalanan ve "Abbas İsa" kod adıyla bilinen Suriye uyruklu K.A. ile Afganistan uyruklu M.H.'nin patlayıcı yapımında uzman oldukları ve özel eğitim aldıkları bilgisine ulaşıldı.

Emir SOMER
DEAŞ’a ağır darbe: Örgüt bombasının yakalandığı dev operasyonda Taksim Meydanı detayı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu, terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen "Bozdoğan-32" operasyonunda yeni ayrıntılar ortaya çıktı. K.A. (25) ile M.H. (29) isimli iki terörist, İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri'nin tespitlerinin ardından İstanbul'un Beykoz İlçesi'nde kaldıkları bir iş yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

DEAŞ’a ağır darbe: Örgüt bombasının yakalandığı dev operasyonda Taksim Meydanı detayı!

HEDEFLERİ TAKSİM MEYDANI'YMIŞ!

Yaklaşan 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı'nda sansasyonel terör saldırısı planı yapan terör örgütü DEAŞ'a bağlı Saldırı Hücresi, İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından deşifre edildi ve operasyonla çökertildi. İddialara göre; K.A.'nın bombalı terör saldırısı hazırlığında olduğu ve bomba yapımında kullanılan kimyasal maddelerle patlamanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini test ettiği tespit edildi.

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DEAŞ’a ağır darbe: Örgüt bombasının yakalandığı dev operasyonda Taksim Meydanı detayı!

Operasyonda ele geçirilen ve bomba yapımında kullanılacağı değerlendirilen kimyasal maddelerin büyük çapta bir patlamaya yol açabilecek nitelikte kimyasal patlayıcı maddelerden olduğu da tespit edildi. Operasyonda bomba yapımında kullanılan Hidrojen Peroksit, Aseton ve Sülfürik Asit türünde bazı kimyasal maddelerin ele geçirildiği belirtildi.

DEAŞ’a ağır darbe: Örgüt bombasının yakalandığı dev operasyonda Taksim Meydanı detayı!

SÖZDE HAVAN BİRLİĞİ'NDE GÖREV YAPMIŞ

Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan "Abbas İsa" kod adlı Suriye uyruklu K.A. ile Afganistan uyruklu M.H. ile bağlantılı oldukları belirlenen altı kişinin daha düzenlenen seri operasyonlarla yakalandığı ifade edildi. Terör saldırısı hazırlığında olan teröristlerin İstanbul Beykoz'da kaldıkları ve yakalandıkları adreste küçük çaplı bir sözde tatbikat yaptıkları da ortaya çıkarıldı.

DEAŞ’a ağır darbe: Örgüt bombasının yakalandığı dev operasyonda Taksim Meydanı detayı!

İddialara göre; Suriye ve Irak'ta patlayıcı ve bomba eğitimi aldığı saptanan K.A.'nın; İdlip'te "Ebu Ömer" isimli sözde DEAŞ Emiri'nin yanında mühimmat doldurma ve temizleme biriminde faaliyetlerde bulunduğu, ayrıca 2016 yılına kadar terör örgütü DEAŞ içerisinde sözde Havan Birliği'nde yer aldığı tespit edildi. 2016 yılında Suriye'den Hatay üzerinden Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan K.A.'nın 2020 yılında ise İstanbul'a geldiği, dört yıldır İstanbul'da olan "Abbas İsa" kod adlı terörist, İstanbul'un kalabalık noktalarında sansasyonel terör saldırısı planı yaptığı saptandı.

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