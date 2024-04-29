Giriş Tarihi: 29.04.2024 15:53
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
16:25
DEAŞ’a ağır darbe: Örgüt bombasının yakalandığı dev operasyonda Taksim Meydanı detayı!
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-32" operasyonu yapıldı. Yaklaşan 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı'nda sansasyonel terör eylemi planı yapan bir Saldırı Hücresi çökertilirken operasyonla ilgili çarpıcı detaylara ulaşıldı. Buna göre teröristlerin Taksim Meydanı'nda terör saldırısı planladıkları anlaşıldı. İstanbul Beykoz'da kaldıkları bir iş yerinde yakalanan ve "Abbas İsa" kod adıyla bilinen Suriye uyruklu K.A. ile Afganistan uyruklu M.H.'nin patlayıcı yapımında uzman oldukları ve özel eğitim aldıkları bilgisine ulaşıldı.