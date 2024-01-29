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Haberler Galeri DEAŞ’ın ilk hedefi Balat’mış! Emniyet planlarını deşifre etti: Keşif bile yapmışlar!
Giriş Tarihi: 29.01.2024 12:36 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 12:36

DEAŞ’ın ilk hedefi Balat’mış! Emniyet planlarını deşifre etti: Keşif bile yapmışlar!

İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının yankıları sürerken polis ekipleri terör örgütü DEAŞ'ın kirli planını deşifre etti. Öyle ki DEAŞ'ın ilk hedefinin yılbaşını kana bulamak için Fatih Balat'taki Santa Maria Kilisesi ve bir Sinagog olduğu ve bu noktalarda eylem yapmayı planladığı tespit edildi. MİT'in eylem yapacakları yönünde Emniyet Genel Müdürlüğü'ne verdiği bilgi notu sonrası sahaya çıkan emniyete bağlı istihbarat timleri DEAŞ üyesi E.Y. ile bir yardımcısını operasyonla ele geçirdi.

Mustafa Sait ÖZKAN
DEAŞ’ın ilk hedefi Balat’mış! Emniyet planlarını deşifre etti: Keşif bile yapmışlar!

İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde yapılan ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan DEAŞ saldırısının yankıları sürerken, örgütün yılbaşı gecesini kana bulamak için 2 hedef noktada eylem planladığı ortaya çıktı.

DEAŞ’ın ilk hedefi Balat’mış! Emniyet planlarını deşifre etti: Keşif bile yapmışlar!

KAOS PLANLARI ORTAYA ÇIKTI

DEAŞ'ın kaos planı MİT ve emniyet birimlerine takıldı. MİT, DEAŞ üyelerinin yılbaşını kana bulamak için eylem planladığı bilgisini Emniyet Genel Müdürlüğü'yle paylaşması üzerine bir isim incelemeye alındı.

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DEAŞ’ın ilk hedefi Balat’mış! Emniyet planlarını deşifre etti: Keşif bile yapmışlar!

ANA HEDEFİ BALAT'TI

Emniyete bağlı istihbarat timleri sahaya indi. Saha elemanlarından elde edilen verilere göre eylem yapacak kişi E.Y. isimli Iraklı DEAŞ üyesiydi. E.Y. isimli DEAŞ üyesinin Balat'ta eylem yapabilmek için hem Meryem Ana Kilisesi'ni hem de Bakat'taki Sinagog'da keşif faaliyeti gerçekleştirdiği belirlendi. E.Y.'nin Balat'ta keşif yaptığına ilişkin görüntüler de gün yüzüne çıktı.

DEAŞ’ın ilk hedefi Balat’mış! Emniyet planlarını deşifre etti: Keşif bile yapmışlar!

SAKARYA'DA OLDUĞU ANLAŞILDI

Eylemi gerçekleştirmek için kendisine Balıkesir'de bulunan bir DEAŞ üyesini yardımcı alan E.Y.'nin Sakarya'da saklandığı teknik ve fiziki takip sonucu ortaya çıkarıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstanbul, Balıkesir ve Sakarya'da DEAŞ'e yönelik gerçekleştirilecek eylem için düğmeye bastı. İl birimlerine talimat verildi.

DEAŞ’ın ilk hedefi Balat’mış! Emniyet planlarını deşifre etti: Keşif bile yapmışlar!

KISKIVRAK YAKALANDI

DEAŞ Terör Örgütüne yönelik İstanbul, Ankara, Balıkesir, Bolu, Düzce, Kırşehir, Konya, Sakarya ve Samsun ve 39 farklı adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyon düzenlendi. 9 ilde yapılan operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

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