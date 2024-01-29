Giriş Tarihi: 29.01.2024 12:36
Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
12:36
DEAŞ’ın ilk hedefi Balat’mış! Emniyet planlarını deşifre etti: Keşif bile yapmışlar!
İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının yankıları sürerken polis ekipleri terör örgütü DEAŞ'ın kirli planını deşifre etti. Öyle ki DEAŞ'ın ilk hedefinin yılbaşını kana bulamak için Fatih Balat'taki Santa Maria Kilisesi ve bir Sinagog olduğu ve bu noktalarda eylem yapmayı planladığı tespit edildi. MİT'in eylem yapacakları yönünde Emniyet Genel Müdürlüğü'ne verdiği bilgi notu sonrası sahaya çıkan emniyete bağlı istihbarat timleri DEAŞ üyesi E.Y. ile bir yardımcısını operasyonla ele geçirdi.