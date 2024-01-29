DEAŞ’ın ilk hedefi Balat’mış! Emniyet planlarını deşifre etti: Keşif bile yapmışlar!

ANA HEDEFİ BALAT'TI

Emniyete bağlı istihbarat timleri sahaya indi. Saha elemanlarından elde edilen verilere göre eylem yapacak kişi E.Y. isimli Iraklı DEAŞ üyesiydi. E.Y. isimli DEAŞ üyesinin Balat'ta eylem yapabilmek için hem Meryem Ana Kilisesi'ni hem de Bakat'taki Sinagog'da keşif faaliyeti gerçekleştirdiği belirlendi. E.Y.'nin Balat'ta keşif yaptığına ilişkin görüntüler de gün yüzüne çıktı.