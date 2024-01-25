DEM-CHP ittifakının zehirli planı! İstanbul ve İzmir’den bazı belediyeler boşuna istenmiyor

Taban dâhil herkes pişmandı.

Ama 6 ay sonra ne o özeleştiriden eser kaldı ne de "üçüncü yol siyaseti"nin gereği yapıldı. DEM, tıpkı HDP gibi halkın talebini değil, yine dış dinamiklerin, yani Kandil ve bağlı olduğu küresel güçlerin talebini yerine getiren bir siyaset izlemeye başladı.



