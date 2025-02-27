Giriş Tarihi: 27.02.2025 06:14
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
06:16
DEM Parti-İmralı görüşmelerinde son viraja girildi! Türkiye tarihi bir dönemecin eşiğinde
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin ezber bozan çıkışıyla gündeme gelen ve "terörsüz Türkiye" girişimi süreci olumlu bir şekilde devam ediyor. DEM Parti heyeti 3. kez İmralı'ya gidecek ve terörist başı Abdullah Öcalan ile görüşecek. Bölge halkı için bir fırsat olan bu tarihi görüşmelerde artık son viraja girildi. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, DEM Parti ile İmralı görüşmelerinin geldiği son noktayı ve atılması gereken adımları anlatan bir yazı yazdı. İşte Övür'ün o yazısı...