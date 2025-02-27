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Giriş Tarihi: 27.02.2025 06:14 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 06:16

DEM Parti-İmralı görüşmelerinde son viraja girildi! Türkiye tarihi bir dönemecin eşiğinde

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin ezber bozan çıkışıyla gündeme gelen ve "terörsüz Türkiye" girişimi süreci olumlu bir şekilde devam ediyor. DEM Parti heyeti 3. kez İmralı'ya gidecek ve terörist başı Abdullah Öcalan ile görüşecek. Bölge halkı için bir fırsat olan bu tarihi görüşmelerde artık son viraja girildi. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, DEM Parti ile İmralı görüşmelerinin geldiği son noktayı ve atılması gereken adımları anlatan bir yazı yazdı. İşte Övür'ün o yazısı...

MAHMUT ÖVÜR
DEM Parti-İmralı görüşmelerinde son viraja girildi! Türkiye tarihi bir dönemecin eşiğinde

Türkiye tarihi bir dönemecin eşiğinde... Suriye'deki Halk Devrimi, İsrail'in bölgeyi her an karıştırabilecek siyonist politikalar izleme ihtimali ve küresel arenadaki gelgitler, 40 yıldır Türkiye'nin ayağına vurulan "terör" prangasına son vermeyi zorunlu kılıyor.

DEM Parti-İmralı görüşmelerinde son viraja girildi! Türkiye tarihi bir dönemecin eşiğinde

Bu sadece Türkiye için değil bölge halkları için de tarihi bir fırsat. Görünen o ki, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin ezber bozan çıkışıyla başlayan, Başkan Erdoğan'ın güçlü desteğiyle devam eden "terörsüz Türkiye" girişimi, şu ana kadar muhataplarından gelen bilgilere göre olumlu devam ediyor. DEM Parti heyetinin çok yönlü görüşmeleri de son viraja girildiğini gösteriyor.

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DEM Parti-İmralı görüşmelerinde son viraja girildi! Türkiye tarihi bir dönemecin eşiğinde

Anlaşılan o ki, bugün DEM Partili Ahmet Türk, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, Cengiz Çiçek ve Faik Özgür Erol'dan oluşan kalabalık bir heyet de Öcalan'la sürecin finalini görüşecek. Bir anlamda Öcalan'ın konuşması an meselesi... Artık baharın başlangıcı mart ayının ilk haftası mı olur yoksa yarın tıpkı IRA meselesinde olduğu gibi "hayırlı cuma"ya mı denk düşer bilemem ama daha fazla uzatılmamalı.

DEM Parti-İmralı görüşmelerinde son viraja girildi! Türkiye tarihi bir dönemecin eşiğinde

Bu konuda DEM Parti Eşbaşkanı Tuncer Bakırhan'ın açıklaması yakın bir tarihi işaret ediyor:
"Bir çağrı olacağı kesin, yakın zamanda olacak kesin. Ama tarih söyleyemem."

DEM Parti-İmralı görüşmelerinde son viraja girildi! Türkiye tarihi bir dönemecin eşiğinde

Belki unutulmuştur, İngiltere ile IRA arasında da şiddetin devreden çıkarılmasıyla ilgili yapılan anlaşmaya "Hayırlı cuma anlaşması" denmişti.
10 Nisan 1998 tarihinde Belfast'ta yapılan o anlaşmanın özü de "sivil ve kültürel haklar, silahların devreden çıkarılması" gibi sivil siyasetin önünü açan hedeflerdi.

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