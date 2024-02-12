DEM Parti’de Öcalan ve Selahattin Demirtaş kavgası: CHP ile ittifakın perde arkasında ne var?

Bu siyasi zemini karanlık güçler terör örgütlerini devreye sokarak daha da derinleştiriyor.

Baksanıza, son gönlerde arka arkaya PKK'dan DHKP-C ve DEAŞ'a birçok terör örgütünün ciddi saldırılarına tanık olduk. Bu dönemde artan kışkırtıcı meczup çıkışlar da tesadüf olmasa gerek.

En son İstanbul Küçükçekmece'de AK Parti'nin belediye başkan adayı Aziz Yeniay'ın katıldığı toplantı yönelik saldırı da farklı değil.

Bir terör uzmanı şöyle diyor: "Bir ülkede terör bir kiliseyi, bir dini mekanı veya bir seçim merkezini seçiyorsa bu karışıklığın işaretidir."

Bu kaotik tablo içinde bir seçime gidiyoruz ve partiler büyük oranda genel seçimlerin aksine bu seçimlere kendi adayıyla katılıyor.

Çok adaylı, çok denklemli ve biraz da sert geçecek bir seçim yaşanacak.

Peki ortaya nasıl bir tablo çıkartacak ve seçmen nasıl bir tercih yapacak?