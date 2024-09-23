DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu’ndan küstah sözler! Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit eden cani Yunus Emre Geçti’ye sahip çıktı!

Yaşanan kovalamaca sonucu Yunus Emre Geçti ile kendisini gözaltına almak isteyen polis ekipleri arasında arbede yaşandı. Bu sırada, bir polis memurunun silahını alan Yunus Emre Geçti, etrafa kurşun yağdırdı. Polis memuru Şeyda Yılmaz, polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe ile kendi annesini yaraladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şeyda Yılmaz, kurtarılamadı.