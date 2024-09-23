DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu’ndan küstah sözler! Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit eden cani Yunus Emre Geçti’ye sahip çıktı!

Giriş Tarihi: 23.09.2024 17:08
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024
17:22
İstanbul Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz, motosiklet hırsızı şüphelisi Yunus Emre Geçti'nin silahlı saldırısı sonucu şehadete erdi. Şehit polisimiz toprağa verilmek üzere memleketine uğurlanırken, Yunus Emre Geçti çöp poşetine sarılarak ve Hayvan Durum İzleme aracına konularak adliyeye gönderildi. Bu durum, bir tek PKK'nın siyasi kolu DEM Parti'yi rahatsız etti. DEM'li vekil Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun polisimizi şehit eden Yunus Emre Geçti'ye sahip çıkan sözlerine tepki gecikmedi.