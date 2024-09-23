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Haberler Galeri DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu’ndan küstah sözler! Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit eden cani Yunus Emre Geçti’ye sahip çıktı!
Giriş Tarihi: 23.09.2024 17:08 Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 17:22

DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu’ndan küstah sözler! Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit eden cani Yunus Emre Geçti’ye sahip çıktı!

İstanbul Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz, motosiklet hırsızı şüphelisi Yunus Emre Geçti'nin silahlı saldırısı sonucu şehadete erdi. Şehit polisimiz toprağa verilmek üzere memleketine uğurlanırken, Yunus Emre Geçti çöp poşetine sarılarak ve Hayvan Durum İzleme aracına konularak adliyeye gönderildi. Bu durum, bir tek PKK'nın siyasi kolu DEM Parti'yi rahatsız etti. DEM'li vekil Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun polisimizi şehit eden Yunus Emre Geçti'ye sahip çıkan sözlerine tepki gecikmedi.

DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu’ndan küstah sözler! Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit eden cani Yunus Emre Geçti’ye sahip çıktı!

İstanbul Ümraniye'den gelen haber Türkiye'nin yüreğini yaktı. 27 yaşındaki şehit polis memuru Şeyda Yılmaz, kaçmaya çalışan motosiklet hırsızı şüphelisi Yunus Emre Geçti'nin silahlı saldırısı sonucu şehadete ulaştı.

DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu’ndan küstah sözler! Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit eden cani Yunus Emre Geçti’ye sahip çıktı!

Acı olay dün gece İstanbul Ümraniye'de yaşandı. Dudullu Polis Merkezi ekipleri, motosiklet hırsızlığından Yunus Emre Geçti isimli şüpheliyi yakaladı. Ancak Yunus Emre Geçti, karakolun bahçesinde ailesiyle görüştüğü sırada duvardan atlayarak kaçmaya çalıştı.

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DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu’ndan küstah sözler! Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit eden cani Yunus Emre Geçti’ye sahip çıktı!

Yaşanan kovalamaca sonucu Yunus Emre Geçti ile kendisini gözaltına almak isteyen polis ekipleri arasında arbede yaşandı. Bu sırada, bir polis memurunun silahını alan Yunus Emre Geçti, etrafa kurşun yağdırdı. Polis memuru Şeyda Yılmaz, polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe ile kendi annesini yaraladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şeyda Yılmaz, kurtarılamadı.

DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu’ndan küstah sözler! Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit eden cani Yunus Emre Geçti’ye sahip çıktı!

Bir yıl önce göreve başlayan ve evli olan Şeyda Yılmaz, bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Sivas'a uğurlandı.

DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu’ndan küstah sözler! Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit eden cani Yunus Emre Geçti’ye sahip çıktı!

Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden cani Yunus Emre Geçti ise gözaltına alındı. Uyuşturucu, adam yarala, tehdit ve yağmadan suç dosyası bulunan Yunus Emre Geçti, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

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