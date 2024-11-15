DEM’li Ahmet Türk ve Devrim Demir’in usulsüzlüğü belgelendi: 504 ihale adrese teslim!

Öyle ki Mahalli İdareler Genel Seçimleri üzerinden geçen 7 ayda ihale kanun ve mevzuatını alt üst eden DEM'li Türk ve Demir'in, 504 alım işini ilansız ve ihalesiz olarak, doğrudan temin yoluyla yandaşlarına verdiği, sadece 15 alım-yapım işini açık ihale ile yaptığı anlaşıldı.