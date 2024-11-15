Giriş Tarihi: 15.11.2024 15:36
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024
15:36
DEM’li Ahmet Türk ve Devrim Demir’in usulsüzlüğü belgelendi: 504 ihale adrese teslim!
DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilen Ahmet Türk ve Devrim Demir hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemelerde, DEM'li yönetimin usulsüz uygulamaları tek tek ortaya çıktı. Öyle ki Ahmet Türk ve Devrim Demir'in ihale kanunu ve mevzuatını hiçe saydığı, 7 ayda tam 504 ihaleyi ihale bile yapmadan kendi yandaşlarına verdiği ortaya çıktı.