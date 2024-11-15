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Haberler Galeri DEM’li Ahmet Türk ve Devrim Demir’in usulsüzlüğü belgelendi: 504 ihale adrese teslim!
Giriş Tarihi: 15.11.2024 15:36 Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 15:36

DEM’li Ahmet Türk ve Devrim Demir’in usulsüzlüğü belgelendi: 504 ihale adrese teslim!

DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilen Ahmet Türk ve Devrim Demir hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemelerde, DEM'li yönetimin usulsüz uygulamaları tek tek ortaya çıktı. Öyle ki Ahmet Türk ve Devrim Demir'in ihale kanunu ve mevzuatını hiçe saydığı, 7 ayda tam 504 ihaleyi ihale bile yapmadan kendi yandaşlarına verdiği ortaya çıktı.

İHA
DEM’li Ahmet Türk ve Devrim Demir’in usulsüzlüğü belgelendi: 504 ihale adrese teslim!

DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilen Ahmet Türk ve Devrim Demir haklarında İçişleri Bakanlığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında görevden alındı.

DEM’li Ahmet Türk ve Devrim Demir’in usulsüzlüğü belgelendi: 504 ihale adrese teslim!

Yerlerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun atandı. Yürütülen soruşturmada Ahmet Türk ve Devrim Demir'in ihale kanunu ve mevzuatını hiçe saydıkları ortaya çıktı.

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DEM’li Ahmet Türk ve Devrim Demir’in usulsüzlüğü belgelendi: 504 ihale adrese teslim!

Öyle ki Mahalli İdareler Genel Seçimleri üzerinden geçen 7 ayda ihale kanun ve mevzuatını alt üst eden DEM'li Türk ve Demir'in, 504 alım işini ilansız ve ihalesiz olarak, doğrudan temin yoluyla yandaşlarına verdiği, sadece 15 alım-yapım işini açık ihale ile yaptığı anlaşıldı.

DEM’li Ahmet Türk ve Devrim Demir’in usulsüzlüğü belgelendi: 504 ihale adrese teslim!

PAZARLIK USULUYLA MAL VE HİZMET ALIMI

Kayyum dönemlerinde ihale süreçlerinde şeffaf davranılmadığını, pazarlık usulüyle mal ve hizmet alımı yaptığını sürekli iddia eden Türk ve Demir'in kendi görev sürelerinde yapılan alımlarda ihalesiz iş sayısı dudak uçuklattı.

DEM’li Ahmet Türk ve Devrim Demir’in usulsüzlüğü belgelendi: 504 ihale adrese teslim!

519 İHALEDEN 504'Ü USULSÜZ!

Ahmet Türk ve Devrim Demir yönetiminde Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin 1 Nisan 2024 ile 4 Kasım 2024 tarihleri arasında 519 alım-yapım işinden 504 tane alım-yapım işinin doğrudan temin usulüyle ve ihalesiz gerçekleştirdiği, yalnızca 15 işin açık ihale yöntemiyle yaptığı belirlendi.

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