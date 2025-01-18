DEM’li belediyeden bu kez şoför kıyımı! Mağdurlardan sert tepki: Kral çıplak, mızrak çuvala sığmıyor

Hani derdiniz insan haklarıydı ? Bu insanların hakkını ayaklar altına alırken hangi yüzle hala konuşabiliyorsunuz? Ne yaparsanız yapın gerçekleri ters yüz edemeyeceksiniz. Kral çıplak, mızrak çuvala sığmıyor artık. Biz siyasetçi değiliz, siyaset yapmıyoruz. Tek amacımız mağdur edilen bu kardeşlerimize destek olmak, omuz omuza mücadele etmektir. Sendikamızın hukukçuları hukuki süreçleri titizlikle takip etmeye devam ediyor. Adalet er veya geç tecelli edecektir" diye konuştu.