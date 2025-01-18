Giriş Tarihi: 18.01.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025
11:45
DEM'li belediyeden bu kez şoför kıyımı! Mağdurlardan sert tepki: Kral çıplak, mızrak çuvala sığmıyor
DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, belediyeye bağlı şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışan 50 şoförü hiçbir gerekçe sunmadan işten attı, yerlerine 100'den fazla yeni şoför aldı. DEM Partili belediyelerin işçi kıyımına karşı direnmeye devam eden Diyarbakır'daki mağdur emekçilerin eyleminde 200 gün geride kalırken, Hizmet İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ercan hemen her gün mağduriyetler meydana geldiğini söyledi.