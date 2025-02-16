Giriş Tarihi: 16.02.2025 06:33
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025
06:37
Deniz Baykal'a kaset kumpasının arkasında TÜSİAD mı var?
Türkiye'nin 'atılım' dönemlerinde ülkenin önüne set koyma ve siyaseti tıkama girişimleriyle hafızalara kirli siciliyle kazınan TÜSİAD'ın skandal çıkışı bütün kesimlerden büyük tepki çekmişti. Yaşanan gelişmeler sonrası Deniz Baykal'ın kızı Aslı'nın paylaşımı FETÖ'nün 2010'daki kaset kumpasını hatırlattı. Aslı Baykal, Eski TÜSİAD yöneticisi İnan Kıraç, Baykal'ı ziyaret ederek 3 ismi listeye almamasını istediğini dile getirdi. Ayrıca Deniz Baykal'ın İnan Kıraç'ın teklifini reddetmesi üzerine ve 3 ay sonra kaset kumpasının olduğunu vurgulayan Aslı Baykal, babasının yerine gelen Kılıçdaroğlu bu 3 ismi çıkardığını ifade etti. SABAH Gazetesi yazarı bugünkü yazısında Deniz Baykal'a yapılan kaset kumpasının ardında kimin olduğunu dair iddialara yer verdi. İşte Övür'ün o yazısı...