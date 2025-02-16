Deniz Baykal’a kaset kumpasının arkasında TÜSİAD mı var?

Bakar mısınız, TÜSİAD o zaman da "hürriyetçi ve sendikal haklardan" yanaymış... Sonra ne oldu? O TÜSİAD, 12 Eylül faşist darbesine de 28 Şubat postmodern darbeye de açık destek verdi. Bunu da sadece tarih yazmıyor, üyeleri bile söylüyor. İşadamı İshak Alaton, 44. TÜSİAD kongresinde bu darbelere destek verdiklerini söylediği için TÜSİAD Başkanı Hüsnü Özyeğin tarafından susturuldu. Sonra da şöyle isyan etti:

"Hepinizden utanıyorum..."



