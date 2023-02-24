Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Deprem pişkinleri; Hatay'ı bitirdiler, şimdi de İstanbul'da kulağının üzerine yatıyorlar
Giriş Tarihi: 24.02.2023 09:00 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 09:01

Deprem pişkinleri; Hatay'ı bitirdiler, şimdi de İstanbul'da kulağının üzerine yatıyorlar

Mehmet Barlas bugünkü yazısında deprem sonrasında 'Kentsel Dönüşümcü' kesilen ancak Türkiye'nin dört bir yanında dönüşümün engellenmesinde adeta seferber olduğu ortaya çıkan muhalefete sert tepki gösterdi. Can kaybının en büyük sorumlusunun bu kesimin olduğunu aktaran Barlas İstanbul'da da konu dönüşüm olunca kulağının üzerine yatan İmamoğlu'na tepki gösterilmemesine dikkat çekti. İşte Barlas'ın yazısından öne çıkanlar

MEHMET BARLAS
Deprem pişkinleri; Hatay’ı bitirdiler, şimdi de İstanbul’da kulağının üzerine yatıyorlar

Dünkü yazımda kentsel dönüşüme karşı çıkan siyasileri... İnsanları yıkılmak üzere olan binalarda yaşamaya mahkûm etmek için elinden geleni yapan sanatçıları... Halkı kışkırtan sol örgütleri... Kentsel dönüşüme engel olmak için verilen zorlama yargı kararlarını... Çürük evlerin yenilenmemesi için elinden geleni ardına koymayan ve deprem olunca da yaptıkları haberleri internetten silen medya kuruluşlarını tek tek deşifre etmiştim.

Deprem pişkinleri; Hatay’ı bitirdiler, şimdi de İstanbul’da kulağının üzerine yatıyorlar

Bu yazıdan sonra "pişkinler"in hepsi topyekûn bana saldırıya geçmişler. Umurumda değil. Bu vesileyle tekrar ediyorum. Eğer engel olmasaydınız Hatay'da çok büyük bir kentsel dönüşüm gerçekleştirilecekti. Depreme dayanıksız olan binaların hepsi yenilenecekti. İnsanlar çürük binaların altında kalmayacaktı. Asrın afetinde can kaybının bu kadar fazla olmasında en büyük sorumluluk sahibi sizsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Deprem pişkinleri; Hatay’ı bitirdiler, şimdi de İstanbul’da kulağının üzerine yatıyorlar

Şimdi de İstanbul'un çeşitli ilçelerinde kentsel dönüşümü engellemeye çalışıyorsunuz. Hem de İstanbul'da yıkıcı bir depremin giderek yaklaştığını bile bile bu sorumsuzluğu yapıyorsunuz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, beklenen İstanbul depremi için hiçbir şey yapmıyor

Deprem pişkinleri; Hatay’ı bitirdiler, şimdi de İstanbul’da kulağının üzerine yatıyorlar

Deprem denilince kulağının üzerine yatan, hatta kentsel dönüşüm projelerine davalar açan İBB Başkanı İmamoğlu'na tek kelime söyleyemiyorsunuz. Ülkenin geleceği mevzubahis olduğunda hiçbir zaman sorumlu davranmadınız, her zaman sabote ettiniz. Bundan sonra da değişeceğinizi düşünmüyoruz.
Gerçekler yüzünüze vurulduğu için bu kadar öfkeleniyorsunuz. İstediğiniz kadar saldırın, pişkinliğinizi yüzünüze vurmaya devam edeceğiz.

Deprem pişkinleri; Hatay’ı bitirdiler, şimdi de İstanbul’da kulağının üzerine yatıyorlar

ASRIN AFETİNDEN SONRA SEÇİMLERİN ÖNEMİ DAHA DA ARTTI

Biliyorum acılarımız henüz çok taze, ama depremin yaralarının sarılması, ülkemizin ayağa kaldırılması için 2023 seçimlerini de konuşmalıyız. 2023 seçimlerinin "Türkiye için kader seçimi" olduğunu hep yazdık. Şimdi 6 Şubat depreminden sonra önemi daha da arttı. Seçimlerden sonra sadece deprem bölgesinde güvenli konut hamlesi başlatmayacağız. Tüm Türkiye'de bu dönüşümü sağlamalıyız. Bu dünyaya örnek olacak bir proje. Bunu gerçekleştirmek için "güçlü ve tecrübeli bir yönetime" ihtiyaç var.

SON DAKİKA