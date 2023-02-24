Deprem pişkinleri; Hatay’ı bitirdiler, şimdi de İstanbul’da kulağının üzerine yatıyorlar

ASRIN AFETİNDEN SONRA SEÇİMLERİN ÖNEMİ DAHA DA ARTTI



Biliyorum acılarımız henüz çok taze, ama depremin yaralarının sarılması, ülkemizin ayağa kaldırılması için 2023 seçimlerini de konuşmalıyız. 2023 seçimlerinin "Türkiye için kader seçimi" olduğunu hep yazdık. Şimdi 6 Şubat depreminden sonra önemi daha da arttı. Seçimlerden sonra sadece deprem bölgesinde güvenli konut hamlesi başlatmayacağız. Tüm Türkiye'de bu dönüşümü sağlamalıyız. Bu dünyaya örnek olacak bir proje. Bunu gerçekleştirmek için "güçlü ve tecrübeli bir yönetime" ihtiyaç var.

