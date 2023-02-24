Giriş Tarihi: 24.02.2023 09:00
Güncelleme Tarihi: 24.02.2023
09:01
Deprem pişkinleri; Hatay'ı bitirdiler, şimdi de İstanbul'da kulağının üzerine yatıyorlar
Mehmet Barlas bugünkü yazısında deprem sonrasında 'Kentsel Dönüşümcü' kesilen ancak Türkiye'nin dört bir yanında dönüşümün engellenmesinde adeta seferber olduğu ortaya çıkan muhalefete sert tepki gösterdi. Can kaybının en büyük sorumlusunun bu kesimin olduğunu aktaran Barlas İstanbul'da da konu dönüşüm olunca kulağının üzerine yatan İmamoğlu'na tepki gösterilmemesine dikkat çekti. İşte Barlas'ın yazısından öne çıkanlar