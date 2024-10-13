Giriş Tarihi: 13.10.2024 11:36
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024
11:36
Depremin merkez üssü Pazarcık’ta vatandaşlar evlerine kavuşuyor: Devletimiz verdiği sözleri tutuyor!
Türkiye, 6 Şubat'taki asrın felaketinin ardından yaraları sarmak için büyük bir mücadele başlattı. Depremde evini kaybeden vatandaşların sıcak yuvalarına kavuşturulması için çalışmalar hızlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın Pazarcık İlçesi'nde konutların inşasında sona yaklaşıldı. Bakan Murat Kurum, "Her bir kardeşimizi sağlam yuvalarına kavuşturana kadar durmayacağız" ifadelerini kullandı.