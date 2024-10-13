Depremin merkez üssü Pazarcık’ta vatandaşlar evlerine kavuşuyor: Devletimiz verdiği sözleri tutuyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta 73 bin 427 konut ve iş yeri inşa edecek. Kentte bugüne kadar 20 bin 764 konut teslim edildi. 2025 yılı sonuna kadar 46 bin 858'i konut, 5 bin 805'i iş yeri olmak üzere toplam 52 bin 663 bağımsız bölüm daha teslim edilecek. Depremin merkez üssü Pazarcık'ta ise 3 bin 331'i konut 154'ü iş yeri olmak üzere toplam 3 bin 485 bağımsız bölüm yapılacak. İlçede şimdiye kadar 2 bin 510 konut teslim edildi.