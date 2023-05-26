Depremzedeler yeni yuvalarında oldukça mutlu! “Kim devlet yok diyorsa o devlet düşmanıdır”

Kendileri ile ilgili kötü sözler söyleyen CHP'li trollere de seslenen Boyar, "Birkaç kendini bilmez bizi çok üzdü, çok kırıldık. Neden başkanımıza oy vermeyeyim? Her yiğidin gönlünde bir aslan yatar. Bizim gönlümüzdeki aslanda Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bizi kimseye muhtaç etmediler.



