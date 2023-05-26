Giriş Tarihi: 26.05.2023 06:56
Güncelleme Tarihi: 26.05.2023
06:58
Depremzedeler yeni yuvalarında oldukça mutlu! “Kim devlet yok diyorsa o devlet düşmanıdır”
Karatay Belediyesi tarafından Konya'ya kazandırılan 54 dairelik 'Konukevi'nde 175 depremzede misafir ediliyor. İçerisinde eşyaları bulunan, alttan ısıtmalı ve doğalgazlı dairelerde kalan depremzedeler 'devlete ne kadar teşekkür etsek azdır' dedi. Depremzede Bekir Boyar, "Devlet yok diyenler yanılıyor, devlet hep var. Devletimiz ilk günden beri yanımızdaydı. Kim devlet yok diyorsa o devlet düşmanıdır" dedi. Zeynep Sönmez de, "Ben bir evladımı kaybettim. Allah devletimize güç kuvvet versin. Zalimlere fırsat vermesin. Hiçbir devlet bu yükü kaldıramazdı. Ama bizim devletimiz bu yükün altından kalktı. En güzel şekilde bu işin üstesinden geldi" diye konuştu.