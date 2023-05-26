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Haberler Galeri Depremzedeler yeni yuvalarında oldukça mutlu! “Kim devlet yok diyorsa o devlet düşmanıdır”
Giriş Tarihi: 26.05.2023 06:56 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 06:58

Depremzedeler yeni yuvalarında oldukça mutlu! “Kim devlet yok diyorsa o devlet düşmanıdır”

Karatay Belediyesi tarafından Konya'ya kazandırılan 54 dairelik 'Konukevi'nde 175 depremzede misafir ediliyor. İçerisinde eşyaları bulunan, alttan ısıtmalı ve doğalgazlı dairelerde kalan depremzedeler 'devlete ne kadar teşekkür etsek azdır' dedi. Depremzede Bekir Boyar, "Devlet yok diyenler yanılıyor, devlet hep var. Devletimiz ilk günden beri yanımızdaydı. Kim devlet yok diyorsa o devlet düşmanıdır" dedi. Zeynep Sönmez de, "Ben bir evladımı kaybettim. Allah devletimize güç kuvvet versin. Zalimlere fırsat vermesin. Hiçbir devlet bu yükü kaldıramazdı. Ama bizim devletimiz bu yükün altından kalktı. En güzel şekilde bu işin üstesinden geldi" diye konuştu.

TOLGA YANIK
Depremzedeler yeni yuvalarında oldukça mutlu! “Kim devlet yok diyorsa o devlet düşmanıdır”

Karatay Belediyesi tarafından 5 bin 107 metrekare arsa üzerine kurulan ve 54 daireden oluşan 'Karatay Belediyesi Konukevi' 1 aydan daha kısa bir süre içerisinde tamamlanarak Nisan ayı içerisinde depremzede vatandaşların hizmetine sunuldu.

Depremzedeler yeni yuvalarında oldukça mutlu! “Kim devlet yok diyorsa o devlet düşmanıdır”

İçerisinde çocuk oyun parkı bulunan, her biri 29 metrekareden oluşan, yerden ısıtmalı, doğalgazlı olan daireler de buzdolabından, çamaşır makinesine kadar birçok eşyada bulunuyor. Dairelerde şuan için 175 kişi misafir ediliyor. Alanda, AFAD ve güvenlik personeli de 24 saat görev yapıyor.

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Depremzedeler yeni yuvalarında oldukça mutlu! “Kim devlet yok diyorsa o devlet düşmanıdır”

'DEVLETİMİZ ÇOK GÜÇLÜ, BİZİ KİMSEYE MUHTAÇ ETMEDİ'
Depremzedeler ilk günden beri devletin tüm imkanları ile kendileri için seferber olduğunu söyledi. Hatay Antakya'da depreme yakalanan ve enkaz altından çıkan Bekir Boyar (51), duygularını SABAH'a anlattı.

Depremzedeler yeni yuvalarında oldukça mutlu! “Kim devlet yok diyorsa o devlet düşmanıdır”

İki haftadır konukevinde kaldığını belirten Boyar, "Allah devletimizden de, başkanımızdan, milletimizden de razı olsun. Biz çok memnunuz. Devlet yok diyenler yanılıyor, devlet hep var. Devletimiz ilk günden beri yanımızdaydı. Kim devlet yok diyorsa o devlet düşmanıdır. Biz ekmek yediğimiz yere ihanet etmeyiz" dedi.

Depremzedeler yeni yuvalarında oldukça mutlu! “Kim devlet yok diyorsa o devlet düşmanıdır”

Kendileri ile ilgili kötü sözler söyleyen CHP'li trollere de seslenen Boyar, "Birkaç kendini bilmez bizi çok üzdü, çok kırıldık. Neden başkanımıza oy vermeyeyim? Her yiğidin gönlünde bir aslan yatar. Bizim gönlümüzdeki aslanda Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bizi kimseye muhtaç etmediler.

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