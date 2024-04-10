Giriş Tarihi: 10.04.2024 06:27
Güncelleme Tarihi: 10.04.2024
06:28
Depremzedelerin yeni yuvalarında ilk bayram: “Sanki köy evi değil saray yapmışlar”
Asrın felaketinde Hatay'daki evleri yıkılan depremzedeler TOKİ tarafından rekor bir sürede yapılan yeni yuvalarına yerleşti. Ramazan Bayram'ını yeni evlerinde geçiren depremzede aileler; "İki bayramı bir arada yaşıyoruz" dediler. 5 çocuk annesi Vedat Sözer (49), "Bir yıl sürmeden yeni yuvamıza taşındık. Şu an iki bayramı bir arada yaşıyoruz. Çok mutluyuz, saray gibi olan yuvamızda huzur içinde oturuyoruz" dedi.