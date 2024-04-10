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Haberler Galeri Depremzedelerin yeni yuvalarında ilk bayram: “Sanki köy evi değil saray yapmışlar”
Giriş Tarihi: 10.04.2024 06:27 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024 06:28

Depremzedelerin yeni yuvalarında ilk bayram: “Sanki köy evi değil saray yapmışlar”

Asrın felaketinde Hatay'daki evleri yıkılan depremzedeler TOKİ tarafından rekor bir sürede yapılan yeni yuvalarına yerleşti. Ramazan Bayram'ını yeni evlerinde geçiren depremzede aileler; "İki bayramı bir arada yaşıyoruz" dediler. 5 çocuk annesi Vedat Sözer (49), "Bir yıl sürmeden yeni yuvamıza taşındık. Şu an iki bayramı bir arada yaşıyoruz. Çok mutluyuz, saray gibi olan yuvamızda huzur içinde oturuyoruz" dedi.

MURAT KARAMAN
Ziya RAMOĞLU
Depremzedelerin yeni yuvalarında ilk bayram: “Sanki köy evi değil saray yapmışlar”

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan ya da ağır hasarlı olan Hatay'ın Altınözü ilçesi Babatorun Mahallesi'nde yaşayan aileler yeni yuvalarında ilk Ramazan Bayramını kutlamanın sevinci yaşadı.

Depremzedelerin yeni yuvalarında ilk bayram: “Sanki köy evi değil saray yapmışlar”

Sözer ailesi TOKİ tarafından yapılan köy evinde misafirlerini ağırladı, el öpmeye gelen çocuklara şeker dağıttı. 5 çocuk annesi Vedat Sözer (49), "Bir yıl sürmeden yeni yuvamıza taşındık.

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Depremzedelerin yeni yuvalarında ilk bayram: “Sanki köy evi değil saray yapmışlar”

Şu an iki bayramı bir arada yaşıyoruz. Yeni evimize gelen akrabalarımız ve komşularımızla bayramlaştık. Çok mutluyuz, saray gibi olan yuvamız da huzur içinde oturuyoruz" dedi.

Depremzedelerin yeni yuvalarında ilk bayram: “Sanki köy evi değil saray yapmışlar”

MİSAFİRLERİNİ AĞIRLADI

Depremzedeler için yapılan 25 adet köy evi hak sahiplerine noter huzurunda yapılan kura çekimiyle teslim edildi. 9 ay gibi rekor bir sürede yapılan birer katlı köy evlerinin anahtarları Babatorun sakinlerine verildi.

Depremzedelerin yeni yuvalarında ilk bayram: “Sanki köy evi değil saray yapmışlar”

Yeni yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan ailelerden biri de Sözer ailesi. Vedat-Ercan Sözer çifti bayramı çocuklarıyla birlikte yeni yuvalarında yaşamının keyfini yaşıyor. Evlerine kavuşan aileler ilk bayramlarında birbirlerine misafir oldu.

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