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  • Destansı direniş 10. yaşında! Berat Albayrak'ın sözleri hala hafızlarda: Cumhurbaşkanımız namazı kıldı, süreci yönetti

Destansı direniş 10. yaşında! Berat Albayrak’ın sözleri hala hafızlarda: Cumhurbaşkanımız namazı kıldı, süreci yönetti

Milli iradenin vesayete karşı kazandığı tarihi zaferin üzerinden tam 10 yıl geçti. O gecenin en yakın tanıklarından olan Berat Albayrak'ın sözleri ise hala hafızalardaki yerini koruyor. 15 Temmuz'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanından bir an olsun ayrılmayan Berat Albayrak, "Cumhurbaşkanımız o gece besmele çekti, iki rekat sefer namazını kıldı ve sonra o geceyi yönetti." dedi.

01 Destansı direniş 10. yaşında! Berat Albayrak’ın sözleri hala hafızlarda: Cumhurbaşkanımız namazı kıldı, süreci yönetti

Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 15 Temmuz'da terör örgütü FETÖ'nün askeri darbe girişiminde yaşananları anlattı. Başkan Erdoğan'ın Marmaris'ten ayrılmadan önce namaz kılıp herkesten helallik aldığını söyledi.

02 Destansı direniş 10. yaşında! Berat Albayrak’ın sözleri hala hafızlarda: Cumhurbaşkanımız namazı kıldı, süreci yönetti

O gece Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte olan Albayrak, "Cumhurbaşkanımız o gece besmele çekti, iki rekat sefer namazını kıldı ve sonra o geceyi yönetti." dedi.

Darbe girişimine direnişin 9. yılı! Berat Albayrak, 15 Temmuz gecesi Başkan Erdoğan'ı hiç yalnız bırakmadı | Video

03 Destansı direniş 10. yaşında! Berat Albayrak’ın sözleri hala hafızlarda: Cumhurbaşkanımız namazı kıldı, süreci yönetti

İşte Albayrak'ın sözleriyle 15 Temmuz gecesinde yaşananlar;

"O gece ilk olarak Başbakan ile konuştuk. Bahsettiğimiz insan Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük siyasetçisi. 2006 Danıştay krizi ile başlayan bugün de başka yöntemlerle devam eden sürekli darbe girişimlerine maruz kalmış bir hükümetten bir liderden bahsediyoruz. Cumhurbaşkanımız bu süreci de çok kontrollü ve sakin bir şekilde yönetti.

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04 Destansı direniş 10. yaşında! Berat Albayrak’ın sözleri hala hafızlarda: Cumhurbaşkanımız namazı kıldı, süreci yönetti

Cumhurbaşkanımız o gece besmele çekti, iki rekat sefer namazını kıldı ve sonra o geceyi yönetti. Birçok şey yaşadık bu süreçte ama benim aklımda kalan o gece haydi besmele deyip helikoptere binmemizdi.

05 Destansı direniş 10. yaşında! Berat Albayrak’ın sözleri hala hafızlarda: Cumhurbaşkanımız namazı kıldı, süreci yönetti

ERDOĞAN'DAN YUNANİSTAN TEKLİFİNE TEPKİ

Üç tane helikopter üzerimizde keşif uçuşu yapıyordu. Hasan Doğan Bey de büyük bir kahramanlık gösterdi. Biz alternatifleri değerlendirdik. Otelin sahibi Serkan Yazıcı'dan o arada gerekirse sizi Yunan adalarına götürebiliriz diye bir teklif geldi ve Cumhurbaşkanımız bu duruma tepki gösterdi. Biz Anadolu Ajansı ve TRT'ye görüntüleri ulaştırdığımızı düşünüyorduk ancak onlara ulaştıramadığımızı farkettik. Ardından Cumhurbaşkanımızın mesajı için ulusal kanallarla irtibata geçtik.

İstanbul Emniyet Müdürümüz kahramanca bir duruş gösterdi. Eş zamanlı birçok talimatlar verildi, verilen bütün talimatlar liderliği ve bu liderliğin ferasetle beslendiğini ortaya koydu.

06 Destansı direniş 10. yaşında! Berat Albayrak’ın sözleri hala hafızlarda: Cumhurbaşkanımız namazı kıldı, süreci yönetti

DÖRT ALTERNATİF

Biz dört tane alternatif oluşturduk. Uçak kalktıktan sonra Cumhurbaşkanımız nereye gideceğine karar verdi. Uçak havada belli bir süre gittikten sonra nereye gideceğini, son dakika İstanbul'a gideceğini söyledi. Liderlik riskli anlarda doğru karar verebilmek ve yönetebilmektir. Sayın Cumhurbaşkanımız bu özelliğe sahip. Cumhurbaşkanımız darbe girişimini öğrendiğinde ilk tepkisi gayet güçlü ve sakindi. Beklenildiği gibi bir tepki vermedi, sadece dinledi. Dün ve evvelsi gün Cumhurbaşkanımız röportajlarında bahsetti. Darbe girişimi ile ilgili gerekli bilgilendirmenin yapılmadığını anlattı. Cumhurbaşkanımıza milyonlarca insanın muhabbeti var, onların duasıyla atlattık.

07 Destansı direniş 10. yaşında! Berat Albayrak’ın sözleri hala hafızlarda: Cumhurbaşkanımız namazı kıldı, süreci yönetti

15 Temmuz'un üzerinden geçen yıllara rağmen, hain kalkışmanın perde arkası hâlâ deşifre edilmeye devam ediyor. O gece yalnızca tanklar yürütülmedi; Türkiye'nin enerji bağımsızlığı da hedef alındı. O gece Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın en yakınındaki isimlerden biri olan Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'a göre; Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin egemenlik hakkını savunmak isteyenlere en büyük engeli FETÖ'cü askerler çıkardı.

Berat Albayrak, 2016'da henüz darbe girişimi yaşanmadan önce yapılan kritik bir toplantıyı şöyle anlattı: "Rum kesimi, Doğu Akdeniz'i parsel parsel dağıtırken biz hızlıca toplantı yaptık. Enerji Bakanlığı, Dışişleri, Genelkurmay oradaydı. Ama askeriyedeki bazı şahıslar, 'Doğu Akdeniz'de ne işimiz var?' diye açıkça karşı çıktı." O toplantıda Türkiye'nin gemisi olmadığını, parası bulunmadığını öne sürenler vardı. Albayrak ve ekibi ise, "Gemimiz de var, paramız da!" diyerek direnci kırdı. Bu tarihi notlar, Albayrak'ın 2023 yılında yayımlanan "Burası Çok Önemli!" adlı kitabında ayrıntılarıyla yer aldı.

08 Destansı direniş 10. yaşında! Berat Albayrak’ın sözleri hala hafızlarda: Cumhurbaşkanımız namazı kıldı, süreci yönetti

İBRETLİK BİR DETAY

Toplantıya katılan ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki adımlarına karşı çıkan bazı askerlerin aylar sonra darbe girişimine karıştıkları ortaya çıktı. Albayrak'ın sözleri bir hayli çarpıcı: "Kim ne derse desin Mavi Vatan'dan asla vazgeçmeyeceğimizi ifade ettik ve kesinlikle geri adım atmadık. Gelin görün ki, çokça ibretlik ve dramatik bir şekilde bu toplantılardan kısa bir zaman sonra, 15 Temmuz'un hemen ertesinde, o itirazları yapan isimlerden bazılarının ihanet şebekesinin içerisinden olduğu ortaya çıktı."

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#15 TEMMUZ #RECEP TAYYİP ERDOĞAN #BERAT ALBAYRAK

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