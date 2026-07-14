Destansı direniş 10. yaşında! Berat Albayrak’ın sözleri hala hafızlarda: Cumhurbaşkanımız namazı kıldı, süreci yönetti

ERDOĞAN'DAN YUNANİSTAN TEKLİFİNE TEPKİ

Üç tane helikopter üzerimizde keşif uçuşu yapıyordu. Hasan Doğan Bey de büyük bir kahramanlık gösterdi. Biz alternatifleri değerlendirdik. Otelin sahibi Serkan Yazıcı'dan o arada gerekirse sizi Yunan adalarına götürebiliriz diye bir teklif geldi ve Cumhurbaşkanımız bu duruma tepki gösterdi. Biz Anadolu Ajansı ve TRT'ye görüntüleri ulaştırdığımızı düşünüyorduk ancak onlara ulaştıramadığımızı farkettik. Ardından Cumhurbaşkanımızın mesajı için ulusal kanallarla irtibata geçtik.

İstanbul Emniyet Müdürümüz kahramanca bir duruş gösterdi. Eş zamanlı birçok talimatlar verildi, verilen bütün talimatlar liderliği ve bu liderliğin ferasetle beslendiğini ortaya koydu.