Destansı direniş 10. yaşında! Berat Albayrak’ın sözleri hala hafızlarda: Cumhurbaşkanımız namazı kıldı, süreci yönetti
Milli iradenin vesayete karşı kazandığı tarihi zaferin üzerinden tam 10 yıl geçti. O gecenin en yakın tanıklarından olan Berat Albayrak'ın sözleri ise hala hafızalardaki yerini koruyor. 15 Temmuz'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanından bir an olsun ayrılmayan Berat Albayrak, "Cumhurbaşkanımız o gece besmele çekti, iki rekat sefer namazını kıldı ve sonra o geceyi yönetti." dedi.