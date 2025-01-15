Devlet Bahçeli Diyarbakır’da nasıl karşılanır? Mini anket: Kiminle konuştuysak aynı yanıtı aldık! | Yavuz Donat yazdı

'Tarihi çıkış'

Ercan Ezgin... Diyarbakır... "ÇÖZÜMDER" Başkanı... Açılımı, Çözüm Derneği. Aynı soru: - Devlet Bahçeli, bu pazar günü Diyarbakır'a gelecek olursa...

Ercan Ezgin'in yanıtı:

Sayın Bahçeli'yi karşılarım... Mitingine giderim... Bu işin ideolojisi olmaz.

Devlet Bahçeli, çok önemli ve tarihi bir çıkış yaptı... Kıymetini bilelim.

Gerçek vatanseverlik bu... Devlet Bey, büyük bir vatanseverlik örneği verdi.

Ortadoğu tam bir ateş çemberi... Tehlike adım adım ilerliyor... Bahçeli, bunu gördü... Söylemiyle alarm verdi... Aklı olan bunu fark eder.

Kimse, Kürtlere Türkiye'den başka bir devlet aramasın.

Türkiye Cumhuriyeti, dünyadaki bütün Kürtlerin güvenerek sırtını dayanacağı yegâne devlet.

Reyting

Diyarbakır, Diyarbakır olalı... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hiç bu kadar dikkatle... Can kulağı ile dinlememişti.

Diyarbakır dün... MHP Meclis grup toplantısına kilitlendi. Hani... Ne derler? Medya diliyle, "Reyting patlaması."