Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Devlet Bahçeli Diyarbakır'da nasıl karşılanır? Mini anket: Kiminle konuştuysak aynı yanıtı aldık! | Yavuz Donat yazdı
Giriş Tarihi: 15.01.2025 10:16 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 10:22

Devlet Bahçeli Diyarbakır'da nasıl karşılanır? Mini anket: Kiminle konuştuysak aynı yanıtı aldık! | Yavuz Donat yazdı

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısı sonrası 'Terörsüz Türkiye' için karşılıklı adımlar atılırken, Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat bugün yazısında 'Devlet Bahçeli, bu pazar günü Diyarbakır'a gidecek olsa nasıl karşılanır?' diye sordu ve bölgede oluşan havayı aktardı.

Devlet Bahçeli Diyarbakır’da nasıl karşılanır? Mini anket: Kiminle konuştuysak aynı yanıtı aldık! | Yavuz Donat yazdı

Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısının Diyarbakır'da nasıl karşılık bulduğuyla ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Yavuz Donat, 'Devlet Bahçeli, bu pazar günü Diyarbakır'a gidecek olsa nasıl karşılanır?' dedi ve "Daha kapsamlı bir saha araştırmasını... Kamuoyu yoklamasını... Anket kuruluşlarından bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli Diyarbakır’da nasıl karşılanır? Mini anket: Kiminle konuştuysak aynı yanıtı aldık! | Yavuz Donat yazdı

İşte Yavuz Donat'ın 'Diyarbakır... 'Hava durumu' başlıklı yazısı:

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu pazar günü Diyarbakır'a gidecek olsa... Günün sorusu: "Nasıl karşılanır?"

Mini anket... Tatlıcı, gazeteci, çantacı, ciğerci, iş insanı, doktor, baharatçı... Kiminle konuştuysak aynı yanıtı aldık: "İyi karşılanır."
Daha kapsamlı bir saha araştırmasını... Kamuoyu yoklamasını... Anket kuruluşlarından bekliyoruz.

Gazi Caddesi'nde nabız

Alaattin Çavuşoğlu... Çavuşoğlu Çanta... Şehrin en hareketli yerinde... Gazi Caddesi'nde.

- Alaattin... Devlet Bahçeli, pazar günü Diyarbakır'a gelecek olsa... Nasıl karşılanır?

Çavuşoğlu, "Vallahi de billahi de" diye yemin ederek söze başladı:

Sayın Bahçeli, Gazi Caddesi'nde yürüyecek olursa, dükkânın önüne çıkar onu alkışlarım.

Miting yaparsa kesinlikle giderim... Çok ciddi bir çıkış yaptı... Bu çıkışının hatırı için miting meydanı dolar, taşar.

Gazi Caddesi'ndeki tatlıcı, seyyar satıcı, ciğerci, baharatçı... Alaattin Çavuşoğlu gibi düşünüyor ve konuşuyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Devlet Bahçeli Diyarbakır’da nasıl karşılanır? Mini anket: Kiminle konuştuysak aynı yanıtı aldık! | Yavuz Donat yazdı

Alipaşalı Ömer

Ömer Ak... Gazi Caddesi'nde işyerleri var... Alipaşa Mahallesi'nden olduğu için, Diyarbakırlı onu, "Alipaşalı Ömer" diye bilir.

- Eğer... Devlet Bahçeli, pazar günü Diyarbakır'a gelecek olursa.....

Daha sözümüz bitmeden Ömer konuşmaya başladı:

Mutlaka gelmeli... Çok güzel olur... Karşılarız... Mitingine gideriz... Dinleriz... Alkışlarız.

Son gelişmeler herkesi sevindirdi... Mutluyuz... Huzurluyuz.

Sayın Bahçeli'nin başlattığı süreç devam etmeli... Sonuç vermeli... Vallahi, Diyarbakır da... Türkiye'nin diğer yerleri de... Paris olur... Londra olur... Türkiye'nin önünde kimse duramaz.

Türk ile Kürt kardeştir... Kardeşliğimiz güçlenir... Artık kimse bozamaz.

Devlet Bahçeli Diyarbakır’da nasıl karşılanır? Mini anket: Kiminle konuştuysak aynı yanıtı aldık! | Yavuz Donat yazdı

Meclis'te komisyon

Engin Yeşil... Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı... Sorumuza cevabı:

- Sayın Bahçeli, gelecek olursa Diyarbakırlı elbette kendisine yakışanı yapar... "Hoş geldiniz" der... Mitingine gider.

İkinci soru:

- Diyarbakırlının... Bölgenin... Bundan sonrası için beklentisi nedir?

Engin Yeşil, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir komisyon kurulmalı" dedi:

Bütün siyasi partilerin üye vereceği bir komisyon.

Hatta... Sivil toplum kuruluşları da mutlaka devrede olmalı.

Şeffaflık çok önemli... Kimin, ne söylediğini kamuoyu bilmeli.

Devlet Bahçeli Diyarbakır’da nasıl karşılanır? Mini anket: Kiminle konuştuysak aynı yanıtı aldık! | Yavuz Donat yazdı

'Tarihi çıkış'

Ercan Ezgin... Diyarbakır... "ÇÖZÜMDER" Başkanı... Açılımı, Çözüm Derneği. Aynı soru: - Devlet Bahçeli, bu pazar günü Diyarbakır'a gelecek olursa...

Ercan Ezgin'in yanıtı:

Sayın Bahçeli'yi karşılarım... Mitingine giderim... Bu işin ideolojisi olmaz.

Devlet Bahçeli, çok önemli ve tarihi bir çıkış yaptı... Kıymetini bilelim.

Gerçek vatanseverlik bu... Devlet Bey, büyük bir vatanseverlik örneği verdi.

Ortadoğu tam bir ateş çemberi... Tehlike adım adım ilerliyor... Bahçeli, bunu gördü... Söylemiyle alarm verdi... Aklı olan bunu fark eder.

Kimse, Kürtlere Türkiye'den başka bir devlet aramasın.

Türkiye Cumhuriyeti, dünyadaki bütün Kürtlerin güvenerek sırtını dayanacağı yegâne devlet.

Reyting

Diyarbakır, Diyarbakır olalı... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hiç bu kadar dikkatle... Can kulağı ile dinlememişti.
Diyarbakır dün... MHP Meclis grup toplantısına kilitlendi. Hani... Ne derler? Medya diliyle, "Reyting patlaması."

SON DAKİKA