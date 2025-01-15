Devlet Bahçeli Diyarbakır’da nasıl karşılanır? Mini anket: Kiminle konuştuysak aynı yanıtı aldık! | Yavuz Donat yazdı

İşte Yavuz Donat'ın 'Diyarbakır... 'Hava durumu' başlıklı yazısı:
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu pazar günü Diyarbakır'a gidecek olsa... Günün sorusu: "Nasıl karşılanır?"
Mini anket... Tatlıcı, gazeteci, çantacı, ciğerci, iş insanı, doktor, baharatçı... Kiminle konuştuysak aynı yanıtı aldık: "İyi karşılanır."
Daha kapsamlı bir saha araştırmasını... Kamuoyu yoklamasını... Anket kuruluşlarından bekliyoruz.
Gazi Caddesi'nde nabız
Alaattin Çavuşoğlu... Çavuşoğlu Çanta... Şehrin en hareketli yerinde... Gazi Caddesi'nde.
- Alaattin... Devlet Bahçeli, pazar günü Diyarbakır'a gelecek olsa... Nasıl karşılanır?
Çavuşoğlu, "Vallahi de billahi de" diye yemin ederek söze başladı:
Sayın Bahçeli, Gazi Caddesi'nde yürüyecek olursa, dükkânın önüne çıkar onu alkışlarım.
Miting yaparsa kesinlikle giderim... Çok ciddi bir çıkış yaptı... Bu çıkışının hatırı için miting meydanı dolar, taşar.
Gazi Caddesi'ndeki tatlıcı, seyyar satıcı, ciğerci, baharatçı... Alaattin Çavuşoğlu gibi düşünüyor ve konuşuyor.