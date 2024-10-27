Giriş Tarihi: 27.10.2024 07:35
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024
07:37
Devlet Bahçeli "Öcalan" çıkışıyla kimlerin uykusunu kaçırdı? İmamoğlu, Yavaş, Kılıçdaroğlu ve Özel... | Mahmut Övür yazdı
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışını ve CHP'nin konuyu yaklaşımını bugünkü köşesinde ele aldı. Mahmut Övür, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in mesajlarına değinerek, "CHP'li siyasi aktörlerin söylediği somut bir şey yok. Özgür Özel dışında hiçbirinin "tarihin doğru tarafında" durma gibi bir derdi de yok." ifadelerini kullandı.