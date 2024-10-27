Devlet Bahçeli "Öcalan" çıkışıyla kimlerin uykusunu kaçırdı? İmamoğlu, Yavaş, Kılıçdaroğlu ve Özel... | Mahmut Övür yazdı

Bu yüzden Bahçeli'nin çıkışına CHP Genel Başkanı Özgür Özel ilk gün ne diyeceğini ve nasıl tepki vereceğini şaşırdı. Hazırlıksız olunca da olumlu başladığı her cümlesini şüpheyle ya da soru işaretiyle bitirdi.