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Haberler Galeri Devlet Bahçeli "Öcalan" çıkışıyla kimlerin uykusunu kaçırdı? İmamoğlu, Yavaş, Kılıçdaroğlu ve Özel... | Mahmut Övür yazdı
Giriş Tarihi: 27.10.2024 07:35 Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 07:37

Devlet Bahçeli "Öcalan" çıkışıyla kimlerin uykusunu kaçırdı? İmamoğlu, Yavaş, Kılıçdaroğlu ve Özel... | Mahmut Övür yazdı

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışını ve CHP'nin konuyu yaklaşımını bugünkü köşesinde ele aldı. Mahmut Övür, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in mesajlarına değinerek, "CHP'li siyasi aktörlerin söylediği somut bir şey yok. Özgür Özel dışında hiçbirinin "tarihin doğru tarafında" durma gibi bir derdi de yok." ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli Öcalan çıkışıyla kimlerin uykusunu kaçırdı? İmamoğlu, Yavaş, Kılıçdaroğlu ve Özel... | Mahmut Övür yazdı

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür bugünkü yazısında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışını değerlendirdi ve sordu: Bahçeli, kimlerin uykusunu kaçırdı?

İşte Mahmut Övür'ün o yazısı:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim'de sadece dar alanda paslaşmalar yapan partileri ya da aktörleri şoke etmedi, aynı zamanda "siyaset üretmeyen", suya sabuna dokunmadan siyaset yapan posttruth siyasetçilerin, liberallerin, sosyal demokratların, hatta sosyalist partilerin bile ezberini bozdu.

Devlet Bahçeli Öcalan çıkışıyla kimlerin uykusunu kaçırdı? İmamoğlu, Yavaş, Kılıçdaroğlu ve Özel... | Mahmut Övür yazdı

Bundan en çok nasibini alan ve sarsılan parti de CHP oldu.

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Devlet Bahçeli Öcalan çıkışıyla kimlerin uykusunu kaçırdı? İmamoğlu, Yavaş, Kılıçdaroğlu ve Özel... | Mahmut Övür yazdı

CHP bugüne kadar Kürt meselesinde hiçbir şey söylemeden çok şey söylüyormuş gibi yaparak süreci götürüyordu. Artık götüremeyecek görünüyor.

Devlet Bahçeli Öcalan çıkışıyla kimlerin uykusunu kaçırdı? İmamoğlu, Yavaş, Kılıçdaroğlu ve Özel... | Mahmut Övür yazdı

Bu aynı zamanda CHP'nin birkaç seçimdir HDP veya DEM'le götürdükleri gizli ittifak ilişkilerini de riske soktu.

Devlet Bahçeli Öcalan çıkışıyla kimlerin uykusunu kaçırdı? İmamoğlu, Yavaş, Kılıçdaroğlu ve Özel... | Mahmut Övür yazdı

Bu yüzden Bahçeli'nin çıkışına CHP Genel Başkanı Özgür Özel ilk gün ne diyeceğini ve nasıl tepki vereceğini şaşırdı. Hazırlıksız olunca da olumlu başladığı her cümlesini şüpheyle ya da soru işaretiyle bitirdi.

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