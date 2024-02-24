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Haberler Galeri DHKP-C’den yargı mensuplarına tehdit: Kefen giyeceksiniz
Giriş Tarihi: 24.02.2024 15:38 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 16:36

DHKP-C’den yargı mensuplarına tehdit: Kefen giyeceksiniz

Türkiye'ye karşı düzenledikleri kanlı eylemlerle adını duyuran DHKP-C, yargı mensuplarını bir kez daha hedef tahtasına oturttu. DHKP-C tarafından yayınlanan bildiride, yargı mensuplarını "Kefen giyeceksiniz" şeklinde ölümle tehdit etmeyi sürdürdükleri ortaya çıktı. Edirne'de etkisiz hale getirilen üst düzey örgüt üyelerinin hedefinin İstanbul Adliye Sarayı olduğu doğrulanırken İstanbul Adalet Sarayı'nda gerçekleşen silahlı saldırıda hayatını kaybeden sivil vatandaşın ailesine başsağlığında bulundukları ve halkın can güvenliği için kendilerini siper ettikleri yalanının arkasına sığındıkları görüldü.

ÖMER ÇETİN
DHKP-C’den yargı mensuplarına tehdit: Kefen giyeceksiniz

Devrimci Halk Kurtuluş Partisi Cephesi olan DHKP/C silahlı terör örgütü, 1994 yılından günümüze Türkiye Cumhuriyeti Devletini düzenlediği kanlı eylemlerle devirmeyi planlıyor. Örgütün kullandığı yöntemler arasında, suikast, intihar saldırıları, bombalı eylem ve silahlı saldırılar bulunuyor.

DHKP-C’den yargı mensuplarına tehdit: Kefen giyeceksiniz

DHKP-C'nin Yunanistan'daki üst düzey firarileri, geçen yıl 30 Ekim'de Edirne üzerinden yurda bombalı eylem yapmak amacıyla girmeye çalıştığı istihbaratına ulaşıldı. Meriç sınırından yasadışı yollardan girmeye çalışan alan DHKP-C'li Özkan Güzel, Harika Kızılkaya, Burak Ağarmış ve Erdoğan Çakır güvenlik birimleri ile çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi. DHKP-C'lilerin üzerinden, 12 kilo patlayıcı maddenin yer aldığı canlı bomba yeleği ile Çağlayan Adliyesi'nin krokisi çıktı.

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DHKP-C’den yargı mensuplarına tehdit: Kefen giyeceksiniz

HEDEF DOĞRULADI
DHKP-C silahlı terör örgütü yaptıkları basın açıklamasında yargı mensuplarını hedef tahtasına oturttu. Edirne'de etkisiz hale getirilen DHKP-C'lilerin hedeflerini doğrulayan örgüt; "Meriç şehitlerinin üzerinde meclisin krokisi bulunmuş, Çağlayan'ın krokisi bulunmuş. Evet buldunuz. Hiç saklamadık ki hedeflerimizi. Krokiyi buldunuz. Bizi engellemeye gücünüz yetmez. Öğreneceksiniz. Yine geleceğiz. Evinizi de, meclisinizi de, saraylarınızı da başınıza yıkacağız" şeklinde açıklamada bulundu.

DHKP-C’den yargı mensuplarına tehdit: Kefen giyeceksiniz

ÇAĞLAYAN ADLİYESİ SALDIRISI
DHKP/C'li Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı önünde polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdi. DHKP/C üyesi 2 terörist, polisle çıkan çatışmada ölü ele geçirilirken bir vatandaş hayatını kaybetti, 3'ü polis 6 kişi ise yaralandı. Örgüt yayınladığı bildiri de silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden sivil vatandaş Dilfiraz Karataş'ın ailesine utanmadan başsağlığı mesajı paylaştıkları belirlendi.

DHKP-C’den yargı mensuplarına tehdit: Kefen giyeceksiniz

HALKIN CAN GÜVENLİĞİ İÇİN KENDİLERİNİ SİPER ETTİLER YALANI
Çağlayan Adliyesi'ndeki düzenledikleri silahlı saldırıda halkın can güvenliği için DHKP-C'li 2 teröristin kendilerini siper ettiği yalanının arkasına sığınarak, "Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un Çağlayan Adliyesi'ne dönük eylemi sırasında yaşamını yitiren Dilfiraz Karataş'ın ailesine başsağlığı diliyoruz. Cephe savaşçıları Çağlayan Adliyesinde iki farklı noktada silahlı eylem yaptı birinci eylem D girişi kapısı Emrah Yayla ilk eylem yerinde, görüntülerde de görüldüğü gibi, önünde iki polis durduğu halde onlara sıkmıyor.

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