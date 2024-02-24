DHKP-C’den yargı mensuplarına tehdit: Kefen giyeceksiniz

HEDEF DOĞRULADI

DHKP-C silahlı terör örgütü yaptıkları basın açıklamasında yargı mensuplarını hedef tahtasına oturttu. Edirne'de etkisiz hale getirilen DHKP-C'lilerin hedeflerini doğrulayan örgüt; "Meriç şehitlerinin üzerinde meclisin krokisi bulunmuş, Çağlayan'ın krokisi bulunmuş. Evet buldunuz. Hiç saklamadık ki hedeflerimizi. Krokiyi buldunuz. Bizi engellemeye gücünüz yetmez. Öğreneceksiniz. Yine geleceğiz. Evinizi de, meclisinizi de, saraylarınızı da başınıza yıkacağız" şeklinde açıklamada bulundu.