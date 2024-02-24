Giriş Tarihi: 24.02.2024 15:38
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024
16:36
DHKP-C’den yargı mensuplarına tehdit: Kefen giyeceksiniz
Türkiye'ye karşı düzenledikleri kanlı eylemlerle adını duyuran DHKP-C, yargı mensuplarını bir kez daha hedef tahtasına oturttu. DHKP-C tarafından yayınlanan bildiride, yargı mensuplarını "Kefen giyeceksiniz" şeklinde ölümle tehdit etmeyi sürdürdükleri ortaya çıktı. Edirne'de etkisiz hale getirilen üst düzey örgüt üyelerinin hedefinin İstanbul Adliye Sarayı olduğu doğrulanırken İstanbul Adalet Sarayı'nda gerçekleşen silahlı saldırıda hayatını kaybeden sivil vatandaşın ailesine başsağlığında bulundukları ve halkın can güvenliği için kendilerini siper ettikleri yalanının arkasına sığındıkları görüldü.