Dijital İstanbul’un karanlık aynası: Son yılların en karmaşık ilişkiler ağı | Hilal Kaplan yazdı

İfade boyunca, söz konusu verilerin yasal yollarla elde edilip edilmediği tartışması öne çıkıyor. Gün, OSINT sistemiyle erişilen bilgilerin herkese açık olduğunu savunurken, savcılık belgelerinde bu bilgilerin hack'lenmiş İBB ve CHP mail adreslerine kadar uzandığı iddia ediliyor. WhatsApp ve Wickr yazışmalarında "seçimleri dijital olarak etkilemek", "psikometrik analiz", "kilit kanaat önderlerini yönlendirme" gibi ifadelerin yer alması, dosyayı teknik bir araştırmadan çok daha politik bir zemine taşıyor.

Gün'ün ifadesinde adı geçen bir diğer kilit isim, ABD vatandaşı Aaron Barr. Barr'ın geçmişinde CIA bağlantılı görevler bulunduğu ve "PiiQ Media" adlı şirketin kurucu ortağı olduğu belgelerde geçiyor. Gün, Barr'ı "teknik ortağım" olarak tanımlıyor; İmamoğlu kampanyasında kullanılan dijital analiz raporlarını onun hazırladığını, kendisinin sadece Necati Özkan'a ilettiğini belirtiyor. Barr ile yapılan yazışmalarda, "Türkiye'ye özgü dijital etki stratejileri", "veri tabanı analizi" ve "sosyal medya scraping" ifadeleri göze çarpıyor. Gün, bunların tümünün "kampanya stratejisi geliştirme amaçlı" olduğunu savunuyor.

İfadede dikkat çeken bir diğer bölüm ise Merdan Yanardağ ile ilgili. Gün, gazeteciye "manevi annesinden kalan bir alışkanlıkla" yılda birkaç kez 2000-3000 euro civarında yardım ettiğini kabul ediyor ancak bunun "tamamen insani ve yayınlarına destek amaçlı" olduğunu söylüyor.

Sorgu ilerledikçe, Gün'ün dijital materyallerinde Richard Moore (eski İngiltere Büyükelçisi, şu anki MI6 Başkanı) ve ABD bağlantılı bazı isimlerle iletişim izlerine rastlandığı da belirtiliyor. Gün, Moore'la "bir dost vasıtasıyla tanıştığını, yıllardır görüşmediğini" iddia ediyor.

Bütün bu tablo, Türkiye'de siyasetin dijital evrenle nasıl iç içe geçtiğini gösteriyor. Bir yanda veri analizini demokratik sürecin parçası sayan bir teknoloji uzmanı; diğer yanda yabancı bağlantılar, şifreli mesajlaşmalar, dark web araştırmaları ve seçim süreçlerine dair psikometrik raporlar...

Hüseyin Gün'ün ifadesi, sadece bir kişinin savunması değil; Türkiye'nin dijital çağda siyaset, istihbarat ve medya arasındaki gri hattını da anlatıyor. Her şeyin "açık kaynak" mı yoksa "derin bağlantı" mı olduğu sorusu cevaplanmayı bekliyor...