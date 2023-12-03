Dijital telif düzenlemesi için Fransa’yı örnek gösterdi: Google ceza ödememek için kabul etmek zorunda

Google, bir ülkede daha Dijital Telif Yasası hükümlerine boyun eğdi. 300'den fazla ülkeyle Dijital Telif Yasası kapsamında sorun yaşayan Google, Kanada ile anlaşmaya vardı ve her yıl dijital yayıncılar için yaklaşık 74 milyon dolar ödeme yapmayı kabul etti. Bu gelişmenin ardından gözler Türkiye'ye çevrildi. Avukat Kürşat Ergün, konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Anlaşmayı varılması hususunda Fransa'yı örnek gösteren Ergün, Google'ın ceza ödememek adına anlaşmayı kabul etmek zorunda kalacağını ifade etti.