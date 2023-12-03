Dijital telif düzenlemesi için Fransa’yı örnek gösterdi: Google ceza ödememek için kabul etmek zorunda

GOOGLE İLE ANLAŞMAYA VARILAMAMASI HALİNDE NE OLACAK?

Yapılacak düzenleme ile Google'ın AB ülkeleri ve anlaşmaya varan diğer ülkelerde olduğu gibi masaya oturmak zorunda bırakılması gerektiğini söyleyen Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Avukat Kürşat Ergün, şu fadeleri kullandı:

"Türkiye, telif meselelerini bugüne kadar Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile çözmeye çalışıyordu. Bu yasanın eski kalması sebebiyle dijitale uygun olmadığı ve yetersiz kaldığı ortaya çıktı"