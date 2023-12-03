Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Dijital telif düzenlemesi için Fransa’yı örnek gösterdi: Google ceza ödememek için kabul etmek zorunda
Giriş Tarihi: 03.12.2023 10:48 Güncelleme Tarihi: 03.12.2023 10:48

Dijital telif düzenlemesi için Fransa’yı örnek gösterdi: Google ceza ödememek için kabul etmek zorunda

Google, bir ülkede daha Dijital Telif Yasası hükümlerine boyun eğdi. 300'den fazla ülkeyle Dijital Telif Yasası kapsamında sorun yaşayan Google, Kanada ile anlaşmaya vardı ve her yıl dijital yayıncılar için yaklaşık 74 milyon dolar ödeme yapmayı kabul etti. Bu gelişmenin ardından gözler Türkiye'ye çevrildi. Avukat Kürşat Ergün, konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Anlaşmayı varılması hususunda Fransa'yı örnek gösteren Ergün, Google'ın ceza ödememek adına anlaşmayı kabul etmek zorunda kalacağını ifade etti.

Dijital telif düzenlemesi için Fransa’yı örnek gösterdi: Google ceza ödememek için kabul etmek zorunda

Dijital yayıncıların, telif haklarını korumak için Dijital Telif Yasası'nı bekleyişi sürüyor. Google'a karşı harekete geçen son ülke Kanada oldu. Çevrim İçi Haberler Yasası düzenlemesinin hayata geçirilmesi ile Google, Kanada'ya her yıl 74 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Dijital telif düzenlemesi için Fransa’yı örnek gösterdi: Google ceza ödememek için kabul etmek zorunda

"ÜLKELERLE ANLAŞMAYA VARMAK ZORUNDA KALDI"

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Avukat Kürşat Ergün, konuyla ilgili posta.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. İnternet kullanıcılarının internet sitesi yerine arama motorundan habere ulaştığı için medya kuruluşlarının zarar gördüğünü söyleyeN Ergün, "Başta AB ülkeleri ve Kanada olmak üzere, ilgili ülkelerde bu konuyla alakalı düzenlemeler yapıldıktan sonra Google'a gidildi. Google, bu yasaların etrafından dolanmayı başaramayınca ülkelerle anlaşmaya varmak zorunda kaldı" diye konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dijital telif düzenlemesi için Fransa’yı örnek gösterdi: Google ceza ödememek için kabul etmek zorunda

"ÜRETİLEN HABERLER DİJİTAL ORTAMDA DA KARŞILIĞINI ALACAK"

Söz konusu düzenlemenin Türkiye içerisinde üretilmiş bir haberin Google veya uluslararası başka bir arama motoru tarafından telif ödenmeksizin kullanılmasını engellemeye yönelik bir düzenleme olacağına dikkat çeken Ergün, düzenlemenin, haberin oluşturulması ve teşviki gibi konularda haber merkezlerine yardımcı olacağını belirtti. Ergün, üretilen haberlerin dijital ortamda da karşılığının alındığının görüleceğini söyledi.

Dijital telif düzenlemesi için Fransa’yı örnek gösterdi: Google ceza ödememek için kabul etmek zorunda

GOOGLE İLE ANLAŞMAYA VARILAMAMASI HALİNDE NE OLACAK?

Yapılacak düzenleme ile Google'ın AB ülkeleri ve anlaşmaya varan diğer ülkelerde olduğu gibi masaya oturmak zorunda bırakılması gerektiğini söyleyen Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Avukat Kürşat Ergün, şu fadeleri kullandı:

"Türkiye, telif meselelerini bugüne kadar Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile çözmeye çalışıyordu. Bu yasanın eski kalması sebebiyle dijitale uygun olmadığı ve yetersiz kaldığı ortaya çıktı"

Dijital telif düzenlemesi için Fransa’yı örnek gösterdi: Google ceza ödememek için kabul etmek zorunda

Ergün, Google ile bir anlaşmaya varılamaması halinde ise idari para cezalarının gündeme gelebileceğini belirtti.

SON DAKİKA