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Haberler Galeri Direnişin 7. yılında vatan nöbeti! 15 Temmuz, tüm yurtta ilk günkü bilinçle anıldı
Giriş Tarihi: 15.07.2023 22:52 Güncelleme Tarihi: 15.07.2023 23:12

Direnişin 7. yılında vatan nöbeti! 15 Temmuz, tüm yurtta ilk günkü bilinçle anıldı

Son dakika haberi... 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında yurt genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Hain darbe girişiminin 7. yılında ilk günkü ruh ve bilinçle hareket eden milyonlarca vatandaş, sokaklara çıkarak vatan nöbetini sürdürdü. İstanbul'un tarihi simgelerinden olan Galata Kulesi'ne Türk Bayrağı ve şehitlerimizin fotoğrafları yansıtıldı. Ülke genelinde de kortej yürüyüşleri gerçekleştirildi. İşte yurtta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen bazı etkinlikler...

Direnişin 7. yılında vatan nöbeti! 15 Temmuz, tüm yurtta ilk günkü bilinçle anıldı

Son dakika haberi: 15 Temmuz 2016 yılında FETÖ'cü hainler tarafından gerçekleştirilen kalkışmanın üzerinden tam 7 yıl geçti. Mili iradenin tank ve tüfekle boyun eğdirelemeyeceğinin bir kez daha tüm dünyaya kanıtlandığı tarihi gecenin 7. yılında vatandaşlar ilk günkü bilinçle sokaklara döküldü. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında yurt genelinde etkinlikler düzenlendi.

Direnişin 7. yılında vatan nöbeti! 15 Temmuz, tüm yurtta ilk günkü bilinçle anıldı

İSTANBUL

Beyoğlu Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Galata Kulesi'ne 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafı yansıtıldı.

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Direnişin 7. yılında vatan nöbeti! 15 Temmuz, tüm yurtta ilk günkü bilinçle anıldı

Beyoğlu Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz'da şehit olan 251 vatandaşın fotoğrafları ve isimleri video maping yöntemi ile Galata Kulesi üzerine yansıtıldı.

Direnişin 7. yılında vatan nöbeti! 15 Temmuz, tüm yurtta ilk günkü bilinçle anıldı

Duygusal anların yaşandığı Galata Kulesi önünde İstiklal Marşı da okundu.

Direnişin 7. yılında vatan nöbeti! 15 Temmuz, tüm yurtta ilk günkü bilinçle anıldı

Yansıtmayı izleyen bir vatandaş "Bu tür gösterileri ben açıkçası destekliyorum. Özellikle böyle tarihi mekanlarda Türk bayrağımızın görünmesi milletimiz adına gurur verici" ifadelerini kullandı.

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