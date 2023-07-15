Giriş Tarihi: 15.07.2023 22:52 Güncelleme Tarihi: 15.07.2023 23:12

Direnişin 7. yılında vatan nöbeti! 15 Temmuz, tüm yurtta ilk günkü bilinçle anıldı

Son dakika haberi... 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında yurt genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Hain darbe girişiminin 7. yılında ilk günkü ruh ve bilinçle hareket eden milyonlarca vatandaş, sokaklara çıkarak vatan nöbetini sürdürdü. İstanbul'un tarihi simgelerinden olan Galata Kulesi'ne Türk Bayrağı ve şehitlerimizin fotoğrafları yansıtıldı. Ülke genelinde de kortej yürüyüşleri gerçekleştirildi. İşte yurtta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen bazı etkinlikler...