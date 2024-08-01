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Haberler Galeri Dışişleri Bakanı Fidan, SABAH'a konuştu: İsrail, maliyet ödemeden durmayacak
Giriş Tarihi: 01.08.2024 06:33 Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 06:39

Dışişleri Bakanı Fidan, SABAH'a konuştu: İsrail, maliyet ödemeden durmayacak

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tahran'dan dönüş yolunda Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'ye yapılan suikastı yorumladı. Bakan Fidan: "İsrail'in özellikle ateşkes konusunda maliyet olmadan bir adım atması mümkün görünmüyor. Bir yaptırım, bir kısıtlama, bir suçlama olması lazım. Dünya sistemini elinde tutan güçler yaptırım uygulamadığı zaman İsrail gidebildiği kadar gidiyor" dedi.

OKAN MÜDERRİSOĞLU
Dışişleri Bakanı Fidan, SABAH’a konuştu: İsrail, maliyet ödemeden durmayacak

İsrail'in Gazze'de başlattığı, Yemen ve Lübnan'dan sonra Tahran'a da sıçrattığı katliam ve suikast zinciri Ortadoğu'yu ateş çemberine çevirdi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniye'nin Tahran'da şehit edildiği sıcak ortamda SABAH'a çarpıcı açıklamalar yaptı.

Dışişleri Bakanı Fidan, SABAH’a konuştu: İsrail, maliyet ödemeden durmayacak

Fidan, İsrail, Filistin, Suriye, İran, Ermenistan, Ukrayna bağlamındaki sorularımızı söyle yanıtladı:

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Dışişleri Bakanı Fidan, SABAH’a konuştu: İsrail, maliyet ödemeden durmayacak

HAMAS LİDERİ HENİYE'YE SUİKAST

İsmail Heniye, hayatını Filistin davasına, Filistin'e barış ve huzur gelmesine adamıştı. Ateşkes sağlanması için son dönemde harcadığı çabanın şahidiyiz.

Dışişleri Bakanı Fidan, SABAH’a konuştu: İsrail, maliyet ödemeden durmayacak

İran'da şehit edildiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Aile fertleri İsrail tarafından katledildiğinde dahi barışa olan inancını bir an olsun yitirmedi. Heniye, şanlı Filistin direnişinin sembolü haline dönüşmüş bir şahsiyetti. Aziz hatırası, Filistin halkının haklı davasında yaşayacak.

Dışişleri Bakanı Fidan, SABAH’a konuştu: İsrail, maliyet ödemeden durmayacak

İSRAİL NASIL DURDURULACAK?

İsrail'in özellikle ateşkes konusunda maliyet olmadan bir adım atması mümkün görünmüyor. Maliyeti ödetecek olan ABD ve Batı. Bir yaptırım, bir kısıtlama, bir suçlama olması lazım. Dünya sistemini elinde tutan güçler yaptırım uygulamadığı zaman İsrail gidebildiği kadar gidiyor. Birkaç ülke silah satışı kısıtlaması getiriyor ama İsrail ağır bir kayıpla karşı karşıya kalmıyor.

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