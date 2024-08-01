Giriş Tarihi: 01.08.2024 06:33
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024
06:39
Dışişleri Bakanı Fidan, SABAH'a konuştu: İsrail, maliyet ödemeden durmayacak
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tahran'dan dönüş yolunda Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'ye yapılan suikastı yorumladı. Bakan Fidan: "İsrail'in özellikle ateşkes konusunda maliyet olmadan bir adım atması mümkün görünmüyor. Bir yaptırım, bir kısıtlama, bir suçlama olması lazım. Dünya sistemini elinde tutan güçler yaptırım uygulamadığı zaman İsrail gidebildiği kadar gidiyor" dedi.