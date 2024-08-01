Dışişleri Bakanı Fidan, SABAH’a konuştu: İsrail, maliyet ödemeden durmayacak

İSRAİL NASIL DURDURULACAK?



İsrail'in özellikle ateşkes konusunda maliyet olmadan bir adım atması mümkün görünmüyor. Maliyeti ödetecek olan ABD ve Batı. Bir yaptırım, bir kısıtlama, bir suçlama olması lazım. Dünya sistemini elinde tutan güçler yaptırım uygulamadığı zaman İsrail gidebildiği kadar gidiyor. Birkaç ülke silah satışı kısıtlaması getiriyor ama İsrail ağır bir kayıpla karşı karşıya kalmıyor.



