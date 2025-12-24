’Dominikli Kevin’in kirli iş ilişkileri! Peki kim bu Kasım Garipoğlu?

Neden mi?

Çünkü, Kasım Garipoğlu soruşturmanın kilit isimlerinden biri haline geldi. Kendisini şikâyet edenlerden biri de bir dönem ismini batık banka operasyonlarından tanıyacağınız Korkmaz Yiğit'in kardeşi Gürbüz Yiğit. Yiğit, Garipoğlu ailesi hakkında ilginç şeyler anlatmış! Garipoğlu ailesinden 7 milyon 850 bin dolar alacağı olduğunu söyleyip Hayyam, Kasım ve Ayfer Garipoğlu'nu şikâyet ettiği dilekçesinde "Benim paramı vermek yerine baba-oğul parayı kumarda ve uyuşturucuda harcamışlar.

Babası Hayyam Garipoğlu ile oğlu Kasım Garipoğlu'nun aralarında bir uzlaşı vardı. Kasım babasının her hafta sonu yurtdışında kumarda harcadığı milyon dolarlara karışmıyor, Hayyam ise Kasım'ın uyuşturucu kullanımı ve trafiğini görmezden geliyordu" diyor.

Kasım Garipoğlu'nun Türkiye'de birçok kişinin Survivor programının çekildiği yer olarak bildiği Dominik Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu, pasaportta Kevin Graham ismini kullandığını söylüyor.

Yiğit'in birçok iddiası da aslında Kasım Garipoğlu'nun şoförü Ahmet Akçay'ın ifadesiyle örtüşüyor.

Neyse…

Gelelim Kasım Garipoğlu'yla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tespitlerine… Kasım Garipoğlu 4 büyük torbacının ikisiyle iyi ilişkileri olan bir isim… Garipoğlu'ndan piramidin tepesine ulaşmak bir adım daha kolaylaşacak.

Bakalım önümüzdeki günler ne gösterecek!