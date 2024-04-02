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Haberler Galeri Dul ve yetim bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ramazan Bayramı dul ve yetim ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 02.04.2024 10:26 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 10:28

Dul ve yetim bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ramazan Bayramı dul ve yetim ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?

Dul ve yetim bayram ikramiyesi ödeme tarihi, emekli ikramiyesi ödemeleriyle beraber gündeme geliyor. Emeklilere Kurban ve Ramazan Bayramı olmak üzere yılda iki kez olmak üzere emekli ikramiyesinde bu yılın ödeme tarihi belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği takvimle ödemeler gerçekleştirilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan dul ve yetim aylığı alan hak sahiplerine hisseleri oranlarında ikramiye yatırılacak. Peki, Ramazan Bayramı dul ve yetim ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Ramazan Bayramı dul ve yetim ikramiyesi ne kadar?

Dul ve yetim bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ramazan Bayramı dul ve yetim ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?

Dul ve yetim Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar ne zaman yatacak sorusu bayramın yaklaşmasıyla birlikte gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli ikramiyesi zammı müjdesini vermesinin ardından emekli ikramiye tarihleri ve tutarları sorgulanmaya başlamıştı. Dul ve yetim aylığı alan hak sahiplerine hisseleri oranında ikramiye verilecek. Peki, dul ve yetim aylığı ne kadar ne zaman verilecek?

Dul ve yetim bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ramazan Bayramı dul ve yetim ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ BAŞLADI!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin başladığını duyurdu. Üç gün boyunca sürecek bayram ikramiyesi ödemelerinde emekli sandığında olan vatandaşlar ikramiyelerini maaşlarıyla birlikte alacak. Öte yandan bayram ikramiyesi alacak vatandaşlar, ikramiyelerini hesaplarında yüzde 50 arttırılmış haliyle görecek.

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Dul ve yetim bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ramazan Bayramı dul ve yetim ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?

DUL VE YETİM BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR,KAÇ TL?

Buna göre emekli maaşının yüzde 75'ini hak eden dul ve yetimlere 2250 lira, yüzde 50'sini hak edenlere 1500 lira, yüzde 25'ini hak edenlere ise 750 lira ödeme yapılacak.

Örneğin, eşinin vefatı nedeniyle yüzde 50 hisse oranında ölüm aylığı alana 1.500 lira ikramiye, yüzde 75 hisse oranında ölüm aylığı alana 2.250 lira ödenecek. Yetim aylığı alan ve yüzde 25 hisse oranında aylık alana ise 750 lira ikramiye yatırılacak.

Dul ve yetim bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ramazan Bayramı dul ve yetim ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?

DUL VE YETİM BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından emeklilerin bayram ikramiyeleriyle ilgili takvimi paylaştı.

Dul ve yetim bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ramazan Bayramı dul ve yetim ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?

Bakan Işıkhan'ın paylaştığı takvime göre maaşlarını her ayın 17 ve 18'inde alan 4A kapsamındaki emeklilerin bayram ikramiyeleri 2 Nisan'da yatırılacak. Arkasından sonraki tarihlerde maaş ödemesi alanların da hesaplarında 3, 4 ve 5 Nisan tarihlerinde ikramiyeler görülecek. 4c kapsamındaki emeklilerden de her ayın 1'inde maaşlarını alanlara 2 Nisan'da bayram ikramiyeleri yatırılmaya başlayacak, 5 Nisan'a kadar ödemeler tamamlanacak.

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