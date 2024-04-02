Giriş Tarihi: 02.04.2024 10:26
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024
10:28
Dul ve yetim bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ramazan Bayramı dul ve yetim ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?
Dul ve yetim bayram ikramiyesi ödeme tarihi, emekli ikramiyesi ödemeleriyle beraber gündeme geliyor. Emeklilere Kurban ve Ramazan Bayramı olmak üzere yılda iki kez olmak üzere emekli ikramiyesinde bu yılın ödeme tarihi belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği takvimle ödemeler gerçekleştirilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan dul ve yetim aylığı alan hak sahiplerine hisseleri oranlarında ikramiye yatırılacak. Peki, Ramazan Bayramı dul ve yetim ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Ramazan Bayramı dul ve yetim ikramiyesi ne kadar?