Dul ve yetim bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ramazan Bayramı dul ve yetim ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?

Dul ve yetim Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar ne zaman yatacak sorusu bayramın yaklaşmasıyla birlikte gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli ikramiyesi zammı müjdesini vermesinin ardından emekli ikramiye tarihleri ve tutarları sorgulanmaya başlamıştı. Dul ve yetim aylığı alan hak sahiplerine hisseleri oranında ikramiye verilecek. Peki, dul ve yetim aylığı ne kadar ne zaman verilecek?