Giriş Tarihi: 30.03.2024 08:34
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
08:35
Dünya Sıfır Atık Günü 2 yaşında! 'Sıfır Atık' dünyaya nefes oldu: Bir tohumdan yeşeren gelecek
BM tarafından kabul edilen '30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü', 2. yılını kutluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde sınırları aşan bir çevre hareketine dönüşen ve 105 ülkenin destek verdiği Sıfır Atık Projesi, küresel düzeyde önemli bir bilinç oluşturdu. Proje; çevre, ekonomi ve toplum açısından birçok fayda sağladı. Yüzde 13 olan geri dönüşüm oranı, 2023 yılı itibarıyla yüzde yükseldi. Bu sayede Türkiye, geri dönüşüm oranında AB ortalamasının üzerine çıktı.