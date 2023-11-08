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Haberler Galeri Dünya sustu, onlar konuştu! 385 vicdanlı yürekten Filistin bildirisi
Giriş Tarihi: 08.11.2023 12:26 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023 12:26

Dünya sustu, onlar konuştu! 385 vicdanlı yürekten Filistin bildirisi

Gazze'de terör estiren İsrail'e karşı Birleşmiş Milletler hala ateşkes kararı alamayıp vahşeti seyrederken, vicdanlı yüreklerin sesleri yükselmeye devam ediyor. Avrupa başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan yüzlerce ünlü isim, "Bu katliama ortak olmayacağız" diyerek Filistin'e destek çağrısında bulundu. Aralarında yazar Noor Naga, şarkıcı Yasmine Hamdan ve sanatçılar Hamed Sino ve Ali Cherri'nin de bulunduğu 385 isim, Gazze'ye yönelik kuşatma ve ambargoya boyun eğmeyeceklerini ifade etti.

Muhammed UZUN
Dünya sustu, onlar konuştu! 385 vicdanlı yürekten Filistin bildirisi

"Filistin'e koşulsuz destek" başlığıyla hazırlanan bildiride, şu ifadeler yer aldı: "Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı süregelen katliam karşısında, Filistin haklarına koşulsuz destek ifade ediyoruz.

Dünya sustu, onlar konuştu! 385 vicdanlı yürekten Filistin bildirisi

Yaşadığımız ülkelerin bazılarında, Filistinliler için yapılan dayanışma gösterileri, bastırma ve susturma boyutuna ulaşmıştır. Filistin bayrağının dalgalanmasını ve keffiyeh giyilmesini yasaklama yönünde bir eğilim bulunmaktadır."

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Dünya sustu, onlar konuştu! 385 vicdanlı yürekten Filistin bildirisi

SUSTURULMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ

Filistinli sivillerin öldürülmesini kınayan imzacılar, "Batı ülkeleri, aynı zamanda Filistin trajedisini görmezden gelmiş ve Filistinlilerin haklarını tamamen göz ardı etmiştir.

Dünya sustu, onlar konuştu! 385 vicdanlı yürekten Filistin bildirisi

İsrail ordusunun işlediği savaş suçlarına sessiz kalmak, Filistinlilerin maruz kaldığı katliamı meşrulaştıran bir mühürdür. Hem ülkemizde hem de yurtdışında halkımızın yanında duruyoruz ve Filistinlilerin ve Filistin yanlılarının susturulmasına izin vermeyeceğimizi yüksek sesle ilan ediyoruz." dedi.

Dünya sustu, onlar konuştu! 385 vicdanlı yürekten Filistin bildirisi

BİZİMLE BİRLİKTE DURUN

Tüm dünya liderlerini ateşkes çağrısında bulunmaya davet eden mektup, şu ifadelerle son buldu: "Pozisyonlarımızı ve ayrıcalıklarımızı halkımızı savunmak için kullanıyoruz.

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