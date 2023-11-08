Giriş Tarihi: 08.11.2023 12:26 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023 12:26

Dünya sustu, onlar konuştu! 385 vicdanlı yürekten Filistin bildirisi

Gazze'de terör estiren İsrail'e karşı Birleşmiş Milletler hala ateşkes kararı alamayıp vahşeti seyrederken, vicdanlı yüreklerin sesleri yükselmeye devam ediyor. Avrupa başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan yüzlerce ünlü isim, "Bu katliama ortak olmayacağız" diyerek Filistin'e destek çağrısında bulundu. Aralarında yazar Noor Naga, şarkıcı Yasmine Hamdan ve sanatçılar Hamed Sino ve Ali Cherri'nin de bulunduğu 385 isim, Gazze'ye yönelik kuşatma ve ambargoya boyun eğmeyeceklerini ifade etti.