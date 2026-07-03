Dünyanın gözü Ankara’daki NATO Zirvesi’nde: Başkan Erdoğan ve Donald Trump görüşecek!

TRUMP YENİ UÇAĞIYLA GELECEK

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'ya yeni uçağıyla gelecek. Helikopteri ise Türkiye'ye parçalara ayrılarak nakledildi. Özel bir ekip tarafından yeniden montajı gerçekleştirilen helikopterle test uçuşu yapıldı. Trump, makam aracı olarak da 'The Beast'i, yani Canavar'ı kullanacak.