Ecdada büyük saygısızlık! CHP’li Başkandan skandal konuşma: Osmanlı yurt topraklarını yabancılara parsel parsel sattı

Bakkalcıoğlu yaptığı konuşmada, "İnönü'de kazanılan zaferin Türk Ulusu için taşıdığı değer ve önemi anlatmaya çalışacağım. Kurtuluş Savaşı öncesi, ülke yönetimindeki Osmanlı Hanedanı, yurdun ekonomisini sattığı gibi, Sevr Anlaşmasıyla da yurdun topraklarını yabancılara parsel parsel verdi. Devletin kasası boşalmış, İstanbul İngiliz çizmeleri ile çiğnenmiş, Ulusun onuru zedelenmişti" dedi.