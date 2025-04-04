Giriş Tarihi: 04.04.2025 06:41
Güncelleme Tarihi: 04.04.2025
06:42
Ecdada büyük saygısızlık! CHP’li Başkandan skandal konuşma: Osmanlı yurt topraklarını yabancılara parsel parsel sattı
Osmanlı İmparatorluğunun temellerinin atıldığı Bilecik'te Belediye Başkanlığı yapan CHP'li Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, skandal bir konuşmaya imza attı. Ecdada adeta kin kusan Bakkalcıoğlu, "Osmanlı hanedanlığı, yurdun ekonomisini sattığı gibi, vatan topraklarını da yabancılara parsel parsel verdi" dedi.