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Haberler Galeri Ecdada büyük saygısızlık! CHP’li Başkandan skandal konuşma: Osmanlı yurt topraklarını yabancılara parsel parsel sattı
Giriş Tarihi: 04.04.2025 06:41 Güncelleme Tarihi: 04.04.2025 06:42

Ecdada büyük saygısızlık! CHP’li Başkandan skandal konuşma: Osmanlı yurt topraklarını yabancılara parsel parsel sattı

Osmanlı İmparatorluğunun temellerinin atıldığı Bilecik'te Belediye Başkanlığı yapan CHP'li Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, skandal bir konuşmaya imza attı. Ecdada adeta kin kusan Bakkalcıoğlu, "Osmanlı hanedanlığı, yurdun ekonomisini sattığı gibi, vatan topraklarını da yabancılara parsel parsel verdi" dedi.

MUHARREM DOĞANTEZ
Ecdada büyük saygısızlık! CHP’li Başkandan skandal konuşma: Osmanlı yurt topraklarını yabancılara parsel parsel sattı

Rüşvet ve yolsuzluk skandallarıyla gündemden düşmeyen Bilecik'te yeni bir skandal daha yaşandı. Bozüyük Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İnönü Savaşının yıl dönümü kutlamaları kapsamında yaptığı konuşmada, Osmanlı Devletine adeta kin kustu.

Ecdada büyük saygısızlık! CHP’li Başkandan skandal konuşma: Osmanlı yurt topraklarını yabancılara parsel parsel sattı

Bakkalcıoğlu yaptığı konuşmada, "İnönü'de kazanılan zaferin Türk Ulusu için taşıdığı değer ve önemi anlatmaya çalışacağım. Kurtuluş Savaşı öncesi, ülke yönetimindeki Osmanlı Hanedanı, yurdun ekonomisini sattığı gibi, Sevr Anlaşmasıyla da yurdun topraklarını yabancılara parsel parsel verdi. Devletin kasası boşalmış, İstanbul İngiliz çizmeleri ile çiğnenmiş, Ulusun onuru zedelenmişti" dedi.

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Ecdada büyük saygısızlık! CHP’li Başkandan skandal konuşma: Osmanlı yurt topraklarını yabancılara parsel parsel sattı

"İMAMOĞLU İNGİLİZLERDEN YARDIM DİLEDİ"
CHP'li Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun skandal konuşması sırasında İstanbul topraklarının İngiliz çizmeleri ile çiğnendiğine değinmesi, Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinden avukatı aracılığıyla İngiliz Basınına yaptığı açıklamaları gündeme getirdi.

Ecdada büyük saygısızlık! CHP’li Başkandan skandal konuşma: Osmanlı yurt topraklarını yabancılara parsel parsel sattı

Yolsuzluk soruşturmaları kapsamında Marmara Cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, İngiliz Medyasına verdiği röportajda adeta İngilizlerden yardım istemiş ve Türkiye'ye gereken yaptırımların uygulanmadığından şikayetçi olmuştu.

Ecdada büyük saygısızlık! CHP’li Başkandan skandal konuşma: Osmanlı yurt topraklarını yabancılara parsel parsel sattı

Vatandaşlar, Bakkalcıoğlu'nun sosyal medyada da yayınlanan skandal konuşmasının altına, "Sizin Cumhurbaşkanı adayınız, o İngilizlerden aman ve yardım diledi. Kendi yazdıkları tarihi kendileri oynuyor" şeklinde tepkili yorumlar yazdı.