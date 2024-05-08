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Haberler Galeri Edanur'un ölümünden 11 gün sonra ortaya çıktı! İstanbul Ağaç A.Ş. Müdüründen pişkin savunma
Giriş Tarihi: 08.05.2024 07:27 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 07:29

Edanur'un ölümünden 11 gün sonra ortaya çıktı! İstanbul Ağaç A.Ş. Müdüründen pişkin savunma

İstanbul Küçükçekmece sahilindeki parkta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yaptığı kazı çalışmasında açılan ve su biriken çukura düşerek yaşamını yitiren 5 yaşındaki Edanur Gezer'in soruşturması devam ediyor. Ancak olayda kazı çalışmasını yapan ve yaptıran ekibin işvereni pozisyonunda olduğu için bilirkişi raporuna göre asli kusurlu sayılan İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas ise olaydan 11 gün sonra ortaya çıktı.

Yunus Emre KAVAK
Edanur’un ölümünden 11 gün sonra ortaya çıktı! İstanbul Ağaç A.Ş. Müdüründen pişkin savunma

Küçükçekmece'deki sahil parkında yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer'in hayatını kaybetmesine ilişkin süren soruşturma kapsamına Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı 4 İBB çalışanı hakkında gözaltı kararı verdi.

Edanur’un ölümünden 11 gün sonra ortaya çıktı! İstanbul Ağaç A.Ş. Müdüründen pişkin savunma

Bu kapsamda gözaltı kararı verilen 4 kişiden Ağaç A.Ş. mühendisi Furkan K, kepçe operatörü Sezai A. ve tesisat ustası Fayık C. gözaltına alındı.

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Edanur’un ölümünden 11 gün sonra ortaya çıktı! İstanbul Ağaç A.Ş. Müdüründen pişkin savunma

Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edanur’un ölümünden 11 gün sonra ortaya çıktı! İstanbul Ağaç A.Ş. Müdüründen pişkin savunma

Şüphelilerden makine teknikeri Furkan K. tutuklanırken kepçe operatörü Sezai A. ve tesisat ustası Fayık C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edanur’un ölümünden 11 gün sonra ortaya çıktı! İstanbul Ağaç A.Ş. Müdüründen pişkin savunma

GENEL MÜDÜR ADLİ KONTROL ALDI

Hakkında gözaltı kararı bulunan ve Edanur'un ölümünün ardından hazırlanan bilirkişi raporunda;

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