Giriş Tarihi: 08.05.2024 07:27
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
07:29
Edanur'un ölümünden 11 gün sonra ortaya çıktı! İstanbul Ağaç A.Ş. Müdüründen pişkin savunma
İstanbul Küçükçekmece sahilindeki parkta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yaptığı kazı çalışmasında açılan ve su biriken çukura düşerek yaşamını yitiren 5 yaşındaki Edanur Gezer'in soruşturması devam ediyor. Ancak olayda kazı çalışmasını yapan ve yaptıran ekibin işvereni pozisyonunda olduğu için bilirkişi raporuna göre asli kusurlu sayılan İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas ise olaydan 11 gün sonra ortaya çıktı.