Efes-2024’ün gece safhası nefes kesti: Hedefler tam isabet vuruldu

Bu sırada, indirme bölgesinde belirlenen hedefler, ATAK helikopterlerinin ateşiyle vuruldu. Yerli ve milli üretim cirit füzeleri ile tam isabetle gerçekleştirilen atışları, önce topçu ve havan, daha sonra ise F-16 atışları izledi.

Gece faaliyetleri kapsamında hava hücum harekatı da gerçekleştirildi. ATAK helikopterlerinin eşlik ettiği "uçan kale" olarak nitelendiren CH-47 Chinook helikopterleri, özel kuvvet unsurlarını belirlenen bölgeye indirdi.