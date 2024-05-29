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Giriş Tarihi: 29.05.2024 23:00 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 23:02

Efes-2024'ün gece safhası nefes kesti: Hedefler tam isabet vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) en büyük tatbikatı olan Efes-2024 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nün gece safhası nefes kesen görüntülere sahne oldu. Tatbikatta, senaryo gereği topçu atışları ile desteklenen amfibi harekatı icra edilerek, hedefler kara ateş destek vasıtaları, savaş uçakları ve taarruz helikopterleri ile etkisiz hale getirildi. İşte tatbikattan görüntüler...

Efes-2024’ün gece safhası nefes kesti: Hedefler tam isabet vuruldu

EFES-2024 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü kapsamındaki gece faaliyetleri, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in beraberindeki farklı ülkelerin savunma bakanları ve genelkurmay başkanlarıyla ile TSK komuta kademesinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Efes-2024’ün gece safhası nefes kesti: Hedefler tam isabet vuruldu

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'ndeki tatbikatın gece safhası, Bakan Güler ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın beraberlerindeki dost ve müttefik ülkelerin savunma bakanı ve genelkurmay başkanlarının yanı sıra TSK komuta kademesinin alandaki yerini almasıyla başladı.

Tatbikat 45 ülkeden yaklaşık 11 bin personelin katılımıyla gerçekleşti.

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Efes-2024’ün gece safhası nefes kesti: Hedefler tam isabet vuruldu

GECE SAFHASI NEFES KESTİ

Bir senaryoyla yapılan tatbikatın gece faaliyetleri kapsamında, katılımcı ülke unsurlarından oluşan birleşik özel kuvvet timleri, denizden ve havadan sızma harekatı gerçekleştirdi.

Özel kuvvet unsurlarının bir kısmı paraşütle belirlenen alanlara inerken diğer kısmı denizden sızma harekatı yaptı.

Bu kapsamda botların motorlarını kıyıya belli mesafede susturan su altı taarruz ve su altı savunma timleri, su altı engel ve sığ su mayınlarından sahili temizledi. Daha sonra amfibi aldatma harekatı ve amfibi keşif harekatı başlatıldı.

Efes-2024’ün gece safhası nefes kesti: Hedefler tam isabet vuruldu

Gece görüş kabiliyetine sahip amfibi keşif bölüğü çıkarma yapılacak sahile yönelik keşif harekatı düzenledi.

Harekatın ardından karartma uygulayarak sahile yaklaşan gemilerin kapak açmasının ardından zırhlı araçların ve personelin kıyıya çıkmasıyla deniz piyade unsurlarının çıkarma harekatı başarıyla tamamlandı.

Efes-2024’ün gece safhası nefes kesti: Hedefler tam isabet vuruldu

Bu sırada, indirme bölgesinde belirlenen hedefler, ATAK helikopterlerinin ateşiyle vuruldu. Yerli ve milli üretim cirit füzeleri ile tam isabetle gerçekleştirilen atışları, önce topçu ve havan, daha sonra ise F-16 atışları izledi.

Gece faaliyetleri kapsamında hava hücum harekatı da gerçekleştirildi. ATAK helikopterlerinin eşlik ettiği "uçan kale" olarak nitelendiren CH-47 Chinook helikopterleri, özel kuvvet unsurlarını belirlenen bölgeye indirdi.

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