Giriş Tarihi: 29.05.2024 23:00
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
23:02
Efes-2024'ün gece safhası nefes kesti: Hedefler tam isabet vuruldu
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) en büyük tatbikatı olan Efes-2024 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nün gece safhası nefes kesen görüntülere sahne oldu. Tatbikatta, senaryo gereği topçu atışları ile desteklenen amfibi harekatı icra edilerek, hedefler kara ateş destek vasıtaları, savaş uçakları ve taarruz helikopterleri ile etkisiz hale getirildi. İşte tatbikattan görüntüler...