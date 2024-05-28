Giriş Tarihi: 28.05.2024 18:28
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024
18:31
EFES’e katılan 1500'den fazla yabancı asker Türk savunma ürünlerine hayran kaldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın işaretiyle savunma sanayinde yakaladığı başarı, en geniş katılımlısı bu yıl düzenlenen EFES tatbikatı kapsamında açılan Savunma Sanayi sergisinde bir kez daha gözler önüne serildi. Karabağ, Ukrayna, Libya'da oyun değiştiren ve son olarak İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin düşen helikopterinin bulunmasını sağlayarak "dünyaca ünlü" hale gelen yerli üretim İHA ve SİHA'lar tatbikata katılan bin 500'den fazla yabancı asker ve personelin yoğun ilgisiyle karşılaştı.