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Haberler Galeri EFES’e katılan 1500'den fazla yabancı asker Türk savunma ürünlerine hayran kaldı
Giriş Tarihi: 28.05.2024 18:28 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 18:31

EFES’e katılan 1500'den fazla yabancı asker Türk savunma ürünlerine hayran kaldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın işaretiyle savunma sanayinde yakaladığı başarı, en geniş katılımlısı bu yıl düzenlenen EFES tatbikatı kapsamında açılan Savunma Sanayi sergisinde bir kez daha gözler önüne serildi. Karabağ, Ukrayna, Libya'da oyun değiştiren ve son olarak İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin düşen helikopterinin bulunmasını sağlayarak "dünyaca ünlü" hale gelen yerli üretim İHA ve SİHA'lar tatbikata katılan bin 500'den fazla yabancı asker ve personelin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

BETÜL USTA
EFES’e katılan 1500’den fazla yabancı asker Türk savunma ürünlerine hayran kaldı

47 firmanın ürünlerini görücüye çıkardığı sergide Aselsan, Roketsan, Havelsan, MKE, TUSAŞ ve STM stantları dolup taştı. TSK'nın etkinlik ve caydırıcılığının artmasına katkı sağlayan milli ve modern sistemler de yerli-yabancı heyetlere tanıtıldı. Sergiyi, ABD, Almanya, Azerbaycan, Suudi Arabistan Almanya, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, İtalya, Kosova, Kuveyt, Mısır, Libya, Macaristan, Pakistan, Somali ve Suudi Arabistan'ın da dahil olduğu 50 ülkeden heyet yakından inceledi. Yabancı askerler Türk askerinin profesyonelliğine atıf yaparak tatbikatta çok pozitif deneyimler yaşadıklarını kaydetti. Askerler, birçoğunun sahadaki başarısını yakından takip ettikleri Türk savunma sanayi ürünlerini çok beğendiklerini dile getirdi.

EFES’e katılan 1500’den fazla yabancı asker Türk savunma ürünlerine hayran kaldı

SİHA'LARIN KESKİN GÖZÜ YAKIN MERCEKTE

Kanada'nın uyguladığı ambargo nedeniyle SİHA'ların yerlileşen kameraları da savunma sanayi sergisinde yer aldı. ATAK ve GÖKBEY gibi helikopter platformları için tasarlanan ASELFLIR 400 serisi kameralar ile TB2, AKINCI, AKSUNGUR gibi platformlara entegre edilebilen ASELFLIR 500 serisi ve tasarım aşamasındaki ASELFLIR 600 büyük ilgi gördü.

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EFES’e katılan 1500’den fazla yabancı asker Türk savunma ürünlerine hayran kaldı

Milli Muharip Uçak KAAN için tasarlanan TOYGUN Elektro Optik Sensör Sistemi de dikkat toplayan ürünlerden oldu. Sistemlerde yapay zeka kullanımı Türkiye'nin savunma sanayinde ulaştığı noktayı gözler önüne serdi. Aselsan, çoğu TSK tarafından kullanılan 70 ürünü ile sergide şov yaptı.

EFES’e katılan 1500’den fazla yabancı asker Türk savunma ürünlerine hayran kaldı

SERİ ATIŞ KABİLİYETİ GÖZ DOLDURDU

Makine Kimya Endüstrisi (MKE) Hibrit güç ve tahrik sistemi entegre edilen gelişmiş yazılım ve ekipmanlarla donatılmış E-FIRTINA Obüsü, H-620 Hibrit Tahrik Sistemli Paletli Zırhlı Araç Projesi DAĞHAN sergilendi. Yurtdışı Pazar ihtiyacı göz önünde bulundurularak üretilen ve seri üretim için gün sayan MPT 7.62 mmx39 piyade tüfeği muadillerine göre uzun namlu ömrü ve seri atış kabiliyetiyle dikkat çekiyor. MKE üretimi milli piyade tüfekleri dost ve müttefik ülke ordularının envanterinde yer alıyor.

EFES’e katılan 1500’den fazla yabancı asker Türk savunma ürünlerine hayran kaldı

ROKETSAN FÜZELERİNE YOĞUN İLGİ

ROKETSAN, ihracat potansiyeli yüksek, geniş ürün yelpazesiyle sergide yerini aldı. ROKETSAN tatbikatta kullanılan ürünleriyle sahada başarıyla kendisini kanıtlarken oyun değiştirici mühimmatlarıyla sergilediği son teknolojiye sahip ürünleriyle de beğenileri topladı.CİRİT Lazer Güdümlü Füze, OMTAS Orta Menzilli Tanksavar Füze Sistemi, KARAOK Kısa Menzilli Tanksavar Silahı, HİSAR-O Orta İrtifa Hava Savunma Füzesi, HİSAR-O RF Orta İrtifa Hava Savunma Füzesi, LEVENT Yakın Hava Savunma Füze Sistemi, AKYA Yeni Nesil Ağır Sınıf Torpido, ÇAKIR Seyir Füzesi, ATMACA Gemisavar Füzesi, SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi dahil Mehmetçiğin yakın destekçisi ürünler katılımcıların beğenisine sunuldu.

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