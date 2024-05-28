EFES’e katılan 1500’den fazla yabancı asker Türk savunma ürünlerine hayran kaldı

47 firmanın ürünlerini görücüye çıkardığı sergide Aselsan, Roketsan, Havelsan, MKE, TUSAŞ ve STM stantları dolup taştı. TSK'nın etkinlik ve caydırıcılığının artmasına katkı sağlayan milli ve modern sistemler de yerli-yabancı heyetlere tanıtıldı. Sergiyi, ABD, Almanya, Azerbaycan, Suudi Arabistan Almanya, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, İtalya, Kosova, Kuveyt, Mısır, Libya, Macaristan, Pakistan, Somali ve Suudi Arabistan'ın da dahil olduğu 50 ülkeden heyet yakından inceledi. Yabancı askerler Türk askerinin profesyonelliğine atıf yaparak tatbikatta çok pozitif deneyimler yaşadıklarını kaydetti. Askerler, birçoğunun sahadaki başarısını yakından takip ettikleri Türk savunma sanayi ürünlerini çok beğendiklerini dile getirdi.