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Haberler Galeri Ege'de can pazarı! Yunanistan itiyor, Türkiye kurtarıyor: SABAH muhabiri kurtarma operasyonuna katıldı
Giriş Tarihi: 18.12.2022 06:53 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022 06:54

Ege'de can pazarı! Yunanistan itiyor, Türkiye kurtarıyor: SABAH muhabiri kurtarma operasyonuna katıldı

Dünyanın farklı coğrafyalarında savaş, katliam, yoksulluk ve kuraklıktan kaçarken insan tacirlerinin ağına düşen düzensiz göçmenler, kötü hava ve deniz şartlarına aldırmadan Yunanistan'a ulaşmaya çalışıyor. Bir yandan Ege'nin sularıyla mücadele eden mülteciler diğer yandan da Yunanistan'ın "düzensiz göçle mücadele" adı altında yaptığı geri itmeler ve insanlık dışı uygulamaları yüzünden ölümle burun buruna geliyor.

Uğur YILDIRIM
Ege’de can pazarı! Yunanistan itiyor, Türkiye kurtarıyor: SABAH muhabiri kurtarma operasyonuna katıldı

SABAH Gazetesi, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin Ege'de düzensiz göç ile mücadelesini görüntüledi. 2022'de 50 bine yakın düzensiz göçmeni yakalayan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen binlerce düzensiz göçmenin de hayatını kurtardı.

Ege’de can pazarı! Yunanistan itiyor, Türkiye kurtarıyor: SABAH muhabiri kurtarma operasyonuna katıldı

47 BİN 498 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI

Sahil Güvenlik ekipleri, bir taraftan yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyenlere karşı mücadelesini sürdürürken diğer taraftan da çaresiz halde denizde bırakılmış düzensiz göçmenlerin imdadına koşuyor.

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Ege’de can pazarı! Yunanistan itiyor, Türkiye kurtarıyor: SABAH muhabiri kurtarma operasyonuna katıldı

Sahil Güvenlik Ege Bölge Komutanlığı sorumluluk sahasında 1 Ocak-16 Aralık'a kadar Bin 550 olayda 47 bin 498 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ege’de can pazarı! Yunanistan itiyor, Türkiye kurtarıyor: SABAH muhabiri kurtarma operasyonuna katıldı

Yunanistan unsurlarınca motorları sökülen, lastik botlar içinde veya can yelekleriyle denizde ölüme terk edilen, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 21bin 770 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ege’de can pazarı! Yunanistan itiyor, Türkiye kurtarıyor: SABAH muhabiri kurtarma operasyonuna katıldı

SABAH MUHABİRİ KURTARMA OPERASYONUNA KATILDI

Ayvalık Sahil Güvenlik ekipleriyle birlikte kurtarma operasyonuna katılan SABAH Muhabiri, izlenimlerini aktardı:

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