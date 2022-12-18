Giriş Tarihi: 18.12.2022 06:53
Güncelleme Tarihi: 18.12.2022
06:54
Ege'de can pazarı! Yunanistan itiyor, Türkiye kurtarıyor: SABAH muhabiri kurtarma operasyonuna katıldı
Dünyanın farklı coğrafyalarında savaş, katliam, yoksulluk ve kuraklıktan kaçarken insan tacirlerinin ağına düşen düzensiz göçmenler, kötü hava ve deniz şartlarına aldırmadan Yunanistan'a ulaşmaya çalışıyor. Bir yandan Ege'nin sularıyla mücadele eden mülteciler diğer yandan da Yunanistan'ın "düzensiz göçle mücadele" adı altında yaptığı geri itmeler ve insanlık dışı uygulamaları yüzünden ölümle burun buruna geliyor.