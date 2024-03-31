Giriş Tarihi: 31.03.2024 08:40
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
08:40
Ehliyetle oy kullanılır mı? Kimliksiz, seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabilir mi? 31 Mart 2024 oy verirken gerekli belgeler
31 Mart yerel seçimleri için 61 milyon 441 bin 882 seçmen için oy verme işlemleri günün ilk ışıkları ile başladı. 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için sandığa giden seçmenler "Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı" sorusuna yanıt arıyor. Oy işleminin sona ermesiyle birlikte Türkiye yerel seçim sonuçları için gözler YSK seçim sonuçları sayfasında olacak. Peki, kimliksiz oy kullanılır mı, eski kimlik geçerli mi? Ehliyetle oy kullanılır mı? İşte detaylar.