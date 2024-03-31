Ehliyetle oy kullanılır mı? Kimliksiz, seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabilir mi? 31 Mart 2024 oy verirken gerekli belgeler

Sabahın erken saatlerindi oy kullanma işlemlerinin başlaması ile birlikte "Seçmen kağıdı olmadan oy verilebilir mi, zorunlu mu?" sorusu vatandaşların gündeminde yerini aldı. Oy kullanacak olan 61 milyon seçmen hata yapmamak için oy kullanılırken gerekli belgeleri öğrenmek istiyor. Peki, kimliksiz oy kullanılır mı, eski kimlik ve ehliyet ile oy kullanılır mı? İşte tüm soruların yanıtı.