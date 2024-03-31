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Haberler Galeri Ehliyetle oy kullanılır mı? Kimliksiz, seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabilir mi? 31 Mart 2024 oy verirken gerekli belgeler
Giriş Tarihi: 31.03.2024 08:40 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 08:40

Ehliyetle oy kullanılır mı? Kimliksiz, seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabilir mi? 31 Mart 2024 oy verirken gerekli belgeler

31 Mart yerel seçimleri için 61 milyon 441 bin 882 seçmen için oy verme işlemleri günün ilk ışıkları ile başladı. 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için sandığa giden seçmenler "Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı" sorusuna yanıt arıyor. Oy işleminin sona ermesiyle birlikte Türkiye yerel seçim sonuçları için gözler YSK seçim sonuçları sayfasında olacak. Peki, kimliksiz oy kullanılır mı, eski kimlik geçerli mi? Ehliyetle oy kullanılır mı? İşte detaylar.

Ehliyetle oy kullanılır mı? Kimliksiz, seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabilir mi? 31 Mart 2024 oy verirken gerekli belgeler

Sabahın erken saatlerindi oy kullanma işlemlerinin başlaması ile birlikte "Seçmen kağıdı olmadan oy verilebilir mi, zorunlu mu?" sorusu vatandaşların gündeminde yerini aldı. Oy kullanacak olan 61 milyon seçmen hata yapmamak için oy kullanılırken gerekli belgeleri öğrenmek istiyor. Peki, kimliksiz oy kullanılır mı, eski kimlik ve ehliyet ile oy kullanılır mı? İşte tüm soruların yanıtı.

Ehliyetle oy kullanılır mı? Kimliksiz, seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabilir mi? 31 Mart 2024 oy verirken gerekli belgeler

OY VERİRKEN SEÇMEN BİLGİ KAĞIDI ZORUNLU MU?
Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kâğıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmen bilgi kâğıdı ile gelmeyenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını e-Devlet, YSK'nın internet sitesi, mobil uygulaması ya da çağrı merkezinden öğrenip oyunu kullanabilecek.

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Ehliyetle oy kullanılır mı? Kimliksiz, seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabilir mi? 31 Mart 2024 oy verirken gerekli belgeler

e-DEVLET İLE SEÇMEN BİLGİ KAĞIDI SORGULAMA
Seçmen Bilgi Kâğıdı kendisine ulaşmayan seçmenler, YSK'nın https://secmen.ysk.gov.tr internet sayfası üzerinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden veya e-Devlet Kapısı üzerinden nerede oy kullanacaklarını sorgulanabilir, seçmen bilgi kayıtlarının dökümünü alınabilir.

Ehliyetle oy kullanılır mı? Kimliksiz, seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabilir mi? 31 Mart 2024 oy verirken gerekli belgeler

SEÇİMLERDE HANGİ KİMLİK BELGELERİ ZORUNLU?
Seçmenlerin, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resimli ve resmi nitelikteki kimliğini yanında bulundurması zorunlu olacak.

Bu belgeler nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgeler.

Ehliyetle oy kullanılır mı? Kimliksiz, seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabilir mi? 31 Mart 2024 oy verirken gerekli belgeler

ESKİ KİMLİK, NÜFUS CÜZDANI İLE OY KULLANILIR MI?

Edinilen bilgilere göre TC kimlik numarası net bir şekilde belli olan, ellerinde bulunan mevcut nüfus cüzdanları ile kimlik kartlarını yenilemeyen vatandaşlar da 28 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde oy kullanabilecek.

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