Giriş Tarihi: 30.03.2024 12:24
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
12:24
Ekrem İmamoğlu AK Partili olduğu için işten attı: Haber yapılırsa kendini yok say!
İstanbul'da Önder Yılmaz ve ekibi, 2014'ten bu yana İBB iştiraklerinden olan İSTON A.Ş'de Yol, Bakım ve Onarım Müdürlüğü'nde çalıştı. Ancak CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesinin ardından AK Parti'yi desteklediği için işten atıldı. Yaşadığı haksızlık sonucu maddi manevi sıkıntılar yaşayan Önder Yılmaz yaşadıklarını SABAH'a anlattı: Önce işten atıldım, sonra tehdit edildim. Çocuğumu bile okutamadım.