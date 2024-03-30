Ekrem İmamoğlu AK Partili olduğu için işten attı: Haber yapılırsa kendini yok say!

'Senin işine son verildi' dediler. İlk anlam veremedim, hiçbir sebep de gösterilmedi. O zaman 'paramızı ve malzememizi alalım' dedik. Ne malzememizi ne de paramızı verdiler. Üç kez Fen İşlerine ve Yol, Bakım ve Onarım Müdürlüğü'ne gittim, hiçbir cevap alamadım. Haksızlığa uğradım. Ben de İBB çatısında eylem yaptım. Çatıya çıkınca İmamoğlu'nun baş danışmanı, fen işleri müdürü, güvenlik amiri ve iki kişi çatıdan indirmeye çalıştı. 'Paramı verin, ineyim!' dedim. İşçiler de parasız kalmıştı. 'Paranı vereceğiz, şeref namus sözü!' dediler. İşçilerin ve malzemenin parasını karşılamak için ceplerinden 12 bin dolar çıkardılar. Ben Türk lirası istedim, ceplerinden Türk lirası çıkmadı, dolar çıktı. Sonra 'İmamoğlu seninle görüşecek' dediler."