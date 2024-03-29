Giriş Tarihi: 29.03.2024 06:30
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
06:35
Ekrem İmamoğlu, Alevilere meydan okudu: Size ihtiyacım yok
SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür 31 Mart yerel seçimleri kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun, alevilerden oy istemeye gittiğini ve orada yaşanan gelişmeleri ele alan bir yazı kaleme aldı. Övür, İmamoğlu'nun Alevi Federasyonu yöneticileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldiğini ve bu yapılan toplantıda açık açık eleştirildiğini belirtti. Ayrıca mahmut Övür yaşanan bu gelişmelerden sonra İmamoğlu'nun Alevilere cevabının sert olduğunu ve "Siz olsanız da olmasanız da ben Ekrem İmamoğlu'yum kazanırım." dediğini açıkladı.