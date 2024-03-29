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Haberler Galeri Ekrem İmamoğlu, Alevilere meydan okudu: Size ihtiyacım yok
Giriş Tarihi: 29.03.2024 06:30 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 06:35

Ekrem İmamoğlu, Alevilere meydan okudu: Size ihtiyacım yok

SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür 31 Mart yerel seçimleri kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun, alevilerden oy istemeye gittiğini ve orada yaşanan gelişmeleri ele alan bir yazı kaleme aldı. Övür, İmamoğlu'nun Alevi Federasyonu yöneticileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldiğini ve bu yapılan toplantıda açık açık eleştirildiğini belirtti. Ayrıca mahmut Övür yaşanan bu gelişmelerden sonra İmamoğlu'nun Alevilere cevabının sert olduğunu ve "Siz olsanız da olmasanız da ben Ekrem İmamoğlu'yum kazanırım." dediğini açıkladı.

MAHMUT ÖVÜR
Ekrem İmamoğlu, Alevilere meydan okudu: Size ihtiyacım yok

Seçime birkaç gün kala, Saraçhane medyası yine harekete geçti. Biri bırakıp diğeri başlıyor; "İmamoğlu şu kadar önde, fark kapanmıyor" diye sürekli algı yapılıyor. Tıpkı 14 Mayıs öncesi gibi. O günlerde de arka arkaya hep aynı, "Kılıçdaroğlu yüzde 60'la geliyor" manşetleri atıldı.

Ekrem İmamoğlu, Alevilere meydan okudu: Size ihtiyacım yok

Bugün 17 bakan yalanına sığınan İmamoğlu il il dolaştığı günleri unuttuğu gibi yanına aldığı Mansur Yavaş'la birlikte ekranlara çıkarak, "Aramızda kalsın kazanıyoruz" yalanını da unutmuş ki ciddi ciddi havaya girmiş.

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Ekrem İmamoğlu, Alevilere meydan okudu: Size ihtiyacım yok

Oysa durum söyledikleri gibi olsa, ne Kılıçdaroğlu'na, "Neden meydanlara inmiyor?" diye yalvarmazlar ne de Alevi dedeleri toplayıp "gönül almaya" çalışmazlar.

Ekrem İmamoğlu, Alevilere meydan okudu: Size ihtiyacım yok

Bu da nereden çıktı demeyin; bir süre önce CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Alevi Federasyonları yöneticileri de dâhil çok sayıda Alevi dedesi ve kanaat önderiyle bir araya geldi.

Ekrem İmamoğlu, Alevilere meydan okudu: Size ihtiyacım yok

Toplantının, İmamoğlu'nun kurultayda Kılıçdaroğlu'nu "hançerleyen" siyasi aktör olması nedeniyle biraz gerilimli başladığı söylendi.

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