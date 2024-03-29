Ekrem İmamoğlu, Alevilere meydan okudu: Size ihtiyacım yok

Seçime birkaç gün kala, Saraçhane medyası yine harekete geçti. Biri bırakıp diğeri başlıyor; "İmamoğlu şu kadar önde, fark kapanmıyor" diye sürekli algı yapılıyor. Tıpkı 14 Mayıs öncesi gibi. O günlerde de arka arkaya hep aynı, "Kılıçdaroğlu yüzde 60'la geliyor" manşetleri atıldı.



