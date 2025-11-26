Ekrem İmamoğlu davası canlı yayınlanacak mı? Konunun uzmanları tartışmaya son noktayı koydu

Çerçeve
Cemil Çiçek ile sohbete devam... Söylediklerinden birkaç satırbaşı:
Canlı yayından fayda görülüyorsa, önce bunun çerçevesi ve ilkeleri belirlenecek.
Mahkeme safahatı tümüyle mi yayınlanacak yoksa kısmen mi?
Gelen herkesi salona almak gerekmiyor... Diyelim ki... 100 bin kişi geldi... Duruşma nerede olacak?.. Stadyum da yetmez.
Açıklık ilkesi gereğince ve gizlilik kararı alınmadığı sürece, gazeteciler... Sanıklar, avukatlar, şikâyetçiler ve dinleyiciler salonda bulunur.
İstanbul-Silivri'de ve Ankara-Sincan Cezaevi'nde özel salonlar yapıldı... Büyük salonlar... Naklen yayın da olursa bu salonlar yargılama için yeterli.