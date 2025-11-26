Ekrem İmamoğlu davası canlı yayınlanacak mı? Konunun uzmanları tartışmaya son noktayı koydu

Cemil Çiçek

Adalet ve Kalkınma Partisi döneminin ilk Adalet Bakanı... 2002-2007.

Kariyerinde Başbakan Yardımcılığı da var, TBMM Başkanlığı da. Sorduk... "İBB/İmamoğlu davası... Televizyonda canlı yayın... Ne diyorsunuz?"

Cemil Bey dedi ki:

Son zamanlarda siyasetin tartışma konularından biri de bu... Canlı yayın meselesi.

Duruşmaların TV'den naklen yayınlanması için yasa değişikliği şart.

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu... Madde 183... Şöyle diyor: Adliye binası içerisinde ve duruşma başladıktan sonra duruşma salonunda her türlü sesli veya görüntülü kayıt veya nakil olanağı sağlayan aletler kullanılamaz.

Eğer... Canlı yayın isteniyorsa... Bu maddenin değiştirilmesi şart.