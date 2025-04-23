Ekrem İmamoğlu iş yaptığı ortağının payına da çökmüş! En iyi dükkanları aldı parasını ödemedi!

15 PROJEYİ HAYATA GEÇİRDİK

Beylikdüzü'nde bu zamana kadar 15 projeyi hayata geçirdiğini, 3 tanesinin Ekrem İmamoğlu döneminden önce başladığını ancak onun döneminde ruhsatlandırma işlemi yapıldığını anlattı. İmamoğlu'yla, Mustafa Keleş, Muammer Beyaz ve Metin Gül ile birlikte yaptıkları 'Bey City' isimli proje nedeniyle tanıştığını, proje başlamadan İmamoğlu'nun hisselerini Süleyman Aslan'a sattığını aktardı.