Giriş Tarihi: 23.04.2025 07:32
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025
07:33
Ekrem İmamoğlu iş yaptığı ortağının payına da çökmüş! En iyi dükkanları aldı parasını ödemedi!
İBB eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'ndeki bir projede beraber iş yaptıkları müteahhit Muzaffer Beyaz'ın ifadesinde yeni ayrıntılara ulaşıldı. Beyaz'ın ifadelerine göre, Beylikdüzü Teras Park isimli projedeki ortaklık payı yüzde 15 olan İmamoğlu'nun payını yüzde 20'ye çıkarmak için teklif verdiği ancak projenin bitmesine rağmen halen yüzde 5'lik payın tutarını iş adamına ödemediği ortaya çıktı. "İmamoğlu, yüzde 5'lik kısmı kendi payına ekleyerek projenin en iyi dükkanlarını yüzde 20'lik payına karşı aldı" diyen Beyaz, İmamoğlu da dahil olmak üzere iş adamlarını haraca bağlayan aralarında gizli kasa Adem Soytekin ve Fatih Keleş'in de olduğu kişilerden şikayetçi olduğunu söyledi.