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Haberler Galeri Ekrem İmamoğlu iş yaptığı ortağının payına da çökmüş! En iyi dükkanları aldı parasını ödemedi!
Giriş Tarihi: 23.04.2025 07:32 Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 07:33

Ekrem İmamoğlu iş yaptığı ortağının payına da çökmüş! En iyi dükkanları aldı parasını ödemedi!

İBB eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'ndeki bir projede beraber iş yaptıkları müteahhit Muzaffer Beyaz'ın ifadesinde yeni ayrıntılara ulaşıldı. Beyaz'ın ifadelerine göre, Beylikdüzü Teras Park isimli projedeki ortaklık payı yüzde 15 olan İmamoğlu'nun payını yüzde 20'ye çıkarmak için teklif verdiği ancak projenin bitmesine rağmen halen yüzde 5'lik payın tutarını iş adamına ödemediği ortaya çıktı. "İmamoğlu, yüzde 5'lik kısmı kendi payına ekleyerek projenin en iyi dükkanlarını yüzde 20'lik payına karşı aldı" diyen Beyaz, İmamoğlu da dahil olmak üzere iş adamlarını haraca bağlayan aralarında gizli kasa Adem Soytekin ve Fatih Keleş'in de olduğu kişilerden şikayetçi olduğunu söyledi.

Kerim CENGİL
Ekrem İmamoğlu iş yaptığı ortağının payına da çökmüş! En iyi dükkanları aldı parasını ödemedi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1 numarasında İBB eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun olduğu İBB'deki yolsuzluk ve rüşvet ağına karışan kişilere yönelik yürütülen soruşturmada her geçen gün yeni bir detay ortaya çıkıyor.

Ekrem İmamoğlu iş yaptığı ortağının payına da çökmüş! En iyi dükkanları aldı parasını ödemedi!

Yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na "müşteki şüpheli" sıfatıyla ifade veren Beyaz İnşaat'ın sahiplerinden müteahhit Muzaffer Beyaz'ın ifadesinden yeni ayrıntılara ulaşıldı.

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Ekrem İmamoğlu iş yaptığı ortağının payına da çökmüş! En iyi dükkanları aldı parasını ödemedi!

Beyaz'ın ifadelerine göre Beylikdüzü Teras Park isimli projedeki ortaklık payı yüzde 15 olan Ekrem İmamoğlu'nun payını yüzde 20'ye çıkarmak için teklif verdiği ancak projenin bitmesine rağmen halen yüzde 5'lik payın tutarını ödemediği ortaya çıktı.

Ekrem İmamoğlu iş yaptığı ortağının payına da çökmüş! En iyi dükkanları aldı parasını ödemedi!

Savcılığa tüm belge ve delilleri sunan Beyaz ifadesinde, "İmamoğlu, yüzde 5'lik kısmı kendi payına ekleyerek, projenin en iyi dükkanlarını yüzde 20'lik payına karşılık aldı" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu iş yaptığı ortağının payına da çökmüş! En iyi dükkanları aldı parasını ödemedi!

15 PROJEYİ HAYATA GEÇİRDİK

Beylikdüzü'nde bu zamana kadar 15 projeyi hayata geçirdiğini, 3 tanesinin Ekrem İmamoğlu döneminden önce başladığını ancak onun döneminde ruhsatlandırma işlemi yapıldığını anlattı. İmamoğlu'yla, Mustafa Keleş, Muammer Beyaz ve Metin Gül ile birlikte yaptıkları 'Bey City' isimli proje nedeniyle tanıştığını, proje başlamadan İmamoğlu'nun hisselerini Süleyman Aslan'a sattığını aktardı.