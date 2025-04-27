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Haberler Galeri Ekrem İmamoğlu kameraları neden kapattı? O adamlarla Beşiktaş'taki otelde gizli ne işler çevrildi?
Giriş Tarihi: 27.04.2025 07:56 Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 07:58

Ekrem İmamoğlu kameraları neden kapattı? O adamlarla Beşiktaş'taki otelde gizli ne işler çevrildi?

Yolsuzluk, ihaleye fesat karıştırmak ve irtikap suçlarından tutuklu bulunun İstanbul eski belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'para kasaları' ile Beşiktaş'ta bir otelde gizlice buluşması Türkiye'nin gündemine damga vurdu. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugünkü köşesinde bu skandal olaya yer verdi. Övür, gündeme oturan görüntüler ile ilgili; "İmamoğlu ve ekibinin cevabı olmadığı için görmezden gelmiş. Biz yine de sormaya devam edelim. O adamlarla gizli ne işin vardı? Bantladığın kameraların arkasında neyi gizliyordun?" dedi.

MAHMUT ÖVÜR
Ekrem İmamoğlu kameraları neden kapattı? O adamlarla Beşiktaş’taki otelde gizli ne işler çevrildi?

Türk siyasi tarihine rezillik mi lazımdı? İşte buyurun: Bir belediye başkanı, otelde "çekirdek kadrosuyla" yapacağı toplantıya giderken otelin kameralarını kapattırıyor.

Ekrem İmamoğlu kameraları neden kapattı? O adamlarla Beşiktaş’taki otelde gizli ne işler çevrildi?

Şaka gibi değil mi? Sanırsın gizli servisin başı, sanırsın dünyanın kaderini değiştirecek bir operasyon düzenliyor. Yok, bir otel toplantısı işte... Kahramanımız ise eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu.

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Ekrem İmamoğlu kameraları neden kapattı? O adamlarla Beşiktaş’taki otelde gizli ne işler çevrildi?

Şu soruyu herkes sormalı: İstanbul'u yöneten biri, kimden neyi saklıyor? Hadi Escobar olsan, CIA peşindedir; hadi MOSSAD ajanı olsan, yakalanmamak için böyle tedbir alırsın.

Ekrem İmamoğlu kameraları neden kapattı? O adamlarla Beşiktaş’taki otelde gizli ne işler çevrildi?

Ama sen İstanbul'un belediye başkanısın! Neyin telaşı bu?
Cevap basit: Yolsuzluk dosyalarının altında ezilen bir siyasi kariyerin çöküş telaşı.

Ekrem İmamoğlu kameraları neden kapattı? O adamlarla Beşiktaş’taki otelde gizli ne işler çevrildi?

İmamoğlu'nun hikâyesi zaten baştan aşağı "hak etmeksizin" gelen ayrıcalıkların bir kronolojisi. Ne okulda hak etti ne belediyede. Önüne çıkan her fırsatı parayla, güçle, "dizaynla" aşarak büyüdü. Baktı İstanbul'un belediye başkanı olmak da fazla zor değilmiş, gözünü daha yükseklere dikti. Organizasyon büyüdü, ama izler de belirginleşti.