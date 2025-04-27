Ekrem İmamoğlu kameraları neden kapattı? O adamlarla Beşiktaş’taki otelde gizli ne işler çevrildi?

İmamoğlu'nun hikâyesi zaten baştan aşağı "hak etmeksizin" gelen ayrıcalıkların bir kronolojisi. Ne okulda hak etti ne belediyede. Önüne çıkan her fırsatı parayla, güçle, "dizaynla" aşarak büyüdü. Baktı İstanbul'un belediye başkanı olmak da fazla zor değilmiş, gözünü daha yükseklere dikti. Organizasyon büyüdü, ama izler de belirginleşti.



