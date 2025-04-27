Giriş Tarihi: 27.04.2025 07:56
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025
07:58
Ekrem İmamoğlu kameraları neden kapattı? O adamlarla Beşiktaş'taki otelde gizli ne işler çevrildi?
Yolsuzluk, ihaleye fesat karıştırmak ve irtikap suçlarından tutuklu bulunun İstanbul eski belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'para kasaları' ile Beşiktaş'ta bir otelde gizlice buluşması Türkiye'nin gündemine damga vurdu. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugünkü köşesinde bu skandal olaya yer verdi. Övür, gündeme oturan görüntüler ile ilgili; "İmamoğlu ve ekibinin cevabı olmadığı için görmezden gelmiş. Biz yine de sormaya devam edelim. O adamlarla gizli ne işin vardı? Bantladığın kameraların arkasında neyi gizliyordun?" dedi.