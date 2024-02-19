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Giriş Tarihi: 19.02.2024 09:14 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 09:14

Ekrem İmamoğlu Kandil’e diz çöktü: Artık DEM ne derse o olacak!

Cumhuriyet Halk Partisi, kent uzlaşısı adı altında PKK'nın siyasi kanadı DEM Parti ile ittifak yaptı. Kandil'den gelen talimatla Esenyurt adayını geri çeken CHP, Sultanbeyli, Adalar ve Mersin için de görüşmelere başladı. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür ise CHP ve DEM'in İstanbul pazarlığını kaleme aldı. Ekrem İmamoğlu'nun anketlerde Murat Kurum'dan geride kaldığını görünce paniğe kapıldığını vurgulayan Mahmut Övür, "İşte bu tablo esas olarak İmamoğlu'nu tekrar DEM'e götürdü ve DEM'in ipine sarılmak zorunda bıraktı. Artık DEM ne dese o olacaktı" ifadelerini kullandı. İşte Mahmut Övür'ün bugünkü yazısı…

MAHMUT ÖVÜR
Ekrem İmamoğlu Kandil’e diz çöktü: Artık DEM ne derse o olacak!

Rahmetli Süleyman Demirel'in "Siyasette 24 saatte çok şey değişir" sözünü CHP, daha doğrusu Ekrem İmamoğlu ile DEM Partisi bir kez daha doğruladı. DEM Partisi, "en güçlü ismi" Meral Danış Beştaş'ı İstanbul Büyükşehir adayı göstermesine rağmen listelerin verilmesine 5 gün kala tekrar başa döndü ve İmamoğlu ile ittifak yaptı.

CHP'nin yani İmamoğlu'nun Esenyurt adayını çekmesi bunun sadece ilk işareti. Arka planda nasıl pazarlıklar yapıldığı henüz tam olarak bilinmiyor ama şu biliniyor; İstanbul'da İmamoğlu'nu ciddi bir kaybetme korkusu sardı.

Ekrem İmamoğlu Kandil’e diz çöktü: Artık DEM ne derse o olacak!

Tablo çok açık, İmamoğlu ölüm kalım savaşına çevirdiği İstanbul seçimlerini kazanmak için her yol mubah demeye hazır bir siyasetçi. Kendisini o noktaya taşıyan Kılıçdaroğlu'nu "hançer"lediği gibi, cumhuriyeti kuran 100 yıllık CHP'yi de hallaç pamuğu gibi dağıttı. Ne parti içi demokrasi kaldı ne gelenek ne de ilke. Yılmaz Büyükerşen'den Tunç Soyer'e, Gürsel Tekin'den Alper Taşdelen'e, Battal İlgezdi'den Şükrü Genç'e 40-50 yıllık partililer ya isyan etti ya da istifa.

Üç dönemlik belediye başkanlarını veya her makama gelip iz bırakmayan ünlü CHP'lileri bir yana bırakıyorum, bir veya iki dönem hem de başarılı belediye başkanlığı yapan isimler bile aday yapılmadı. Bu bir yanıyla parti içi muhalefet istemediğini gösterirken diğer yanıyla da kaybetme korkusuna işaretti.

Buna İstanbul'da güçlü rüzgar estiren AK Parti ve Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum korkusunu da eklemek gerekiyor.

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Ekrem İmamoğlu Kandil’e diz çöktü: Artık DEM ne derse o olacak!

İşte bu tablo esas olarak İmamoğlu'nu tekrar DEM'e götürdü ve DEM'in ipine sarılmak zorunda bıraktı. Artık DEM ne dese o olacaktı.

Aslında DEM de zaten Kandil korkusuyla geri adım almak için bahane arıyordu. Bu yüzden İmamoğlu'yla Esenyurt'tan Mersin ve Adana'ya uzanan yeni bir ittifak yapması kendi tabanı dışında çok da şaşırtıcı olmadı.

Ekrem İmamoğlu Kandil’e diz çöktü: Artık DEM ne derse o olacak!

Aslında DEM'in İzmir adayını açıklamaması da CHP'yle ittifaka kapılarını kapatmadığını gösteriyor. Bu durumda DEM'in İstanbul adayını çekmesi bile mümkün.

Zaten Esenyurt, Küçükçekmece, Arnavutköy ve Adalar gibi ilçelerde CHP'yle ortak hareket etme ihtimali, "güçlü aday" da olsa Beştaş'a oy verilmeyeceği, adaylığı sürse bile göstermelik olacağı anlamına geliyor.

Aday listelerinin YSK'ya verilmesine sadece 1 gün var. Birkaç günlük itiraz süresini de eklersek içinde bulunduğumuz hafta siyaseten çok şeye gebe.

Ekrem İmamoğlu Kandil’e diz çöktü: Artık DEM ne derse o olacak!

Eski bir HDP'li siyasetçi gelinen noktaya şöyle yorumluyor:

"DEM yine Batı'da CHP'yle ittifak siyaseti izleniyor. Bu siyaseti İmamoğlu ve Kandil zorladı. İmamoğlu'nun kazanmak için oya, Kandil'in de kavgayı Batı'ya taşımaya ihtiyacı var. Kandil bu kavgayı CHP'yi yanına çekerek yürütmek istiyor. Böylece CHP DEM'leşirken, DEM'de CHP'lileşecek..."

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