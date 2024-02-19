Ekrem İmamoğlu Kandil’e diz çöktü: Artık DEM ne derse o olacak!

Tablo çok açık, İmamoğlu ölüm kalım savaşına çevirdiği İstanbul seçimlerini kazanmak için her yol mubah demeye hazır bir siyasetçi. Kendisini o noktaya taşıyan Kılıçdaroğlu'nu "hançer"lediği gibi, cumhuriyeti kuran 100 yıllık CHP'yi de hallaç pamuğu gibi dağıttı. Ne parti içi demokrasi kaldı ne gelenek ne de ilke. Yılmaz Büyükerşen'den Tunç Soyer'e, Gürsel Tekin'den Alper Taşdelen'e, Battal İlgezdi'den Şükrü Genç'e 40-50 yıllık partililer ya isyan etti ya da istifa.

Üç dönemlik belediye başkanlarını veya her makama gelip iz bırakmayan ünlü CHP'lileri bir yana bırakıyorum, bir veya iki dönem hem de başarılı belediye başkanlığı yapan isimler bile aday yapılmadı. Bu bir yanıyla parti içi muhalefet istemediğini gösterirken diğer yanıyla da kaybetme korkusuna işaretti.

Buna İstanbul'da güçlü rüzgar estiren AK Parti ve Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum korkusunu da eklemek gerekiyor.