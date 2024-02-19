Giriş Tarihi: 19.02.2024 09:14
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
09:14
Ekrem İmamoğlu Kandil’e diz çöktü: Artık DEM ne derse o olacak!
Cumhuriyet Halk Partisi, kent uzlaşısı adı altında PKK'nın siyasi kanadı DEM Parti ile ittifak yaptı. Kandil'den gelen talimatla Esenyurt adayını geri çeken CHP, Sultanbeyli, Adalar ve Mersin için de görüşmelere başladı. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür ise CHP ve DEM'in İstanbul pazarlığını kaleme aldı. Ekrem İmamoğlu'nun anketlerde Murat Kurum'dan geride kaldığını görünce paniğe kapıldığını vurgulayan Mahmut Övür, "İşte bu tablo esas olarak İmamoğlu'nu tekrar DEM'e götürdü ve DEM'in ipine sarılmak zorunda bıraktı. Artık DEM ne dese o olacaktı" ifadelerini kullandı. İşte Mahmut Övür'ün bugünkü yazısı…