Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’in hançer politikası: CHP’de ön seçimi engellemek isteyen darbeciler mi var?

Ama ne yazık ki, bütün bu olup bitenler bu ülkenin ana muhalefet partisi CHP'nin gündeminde değil. Onların gündeminde varsa yoksa İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "o makam" hırsı, şaibeli kurultayları ve önseçim tuzağıyla Mansur Yavaş'ı ekarte etme hesapları var.

Bütün bu boş gündemi de sanki başkaları dayatıyormuş gibi anlatılıyor. Oysa şaibeli kurultayın fitilini önce Akif Hamzaçebi, sonra da bir önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ateşledi. Arkasından yüzlerce CHP delegesi ya da üyesi mahkemeye veya savcılığa koşup ifade verdi.