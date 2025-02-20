Giriş Tarihi: 20.02.2025 08:35
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
08:47
Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’in hançer politikası: CHP’de ön seçimi engellemek isteyen darbeciler mi var?
Skandalların bitmediği Cumhuriyet Halk Partisi, bu kez de şaibeli kurultay iddiasıyla gündeme geldi. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugünkü yazısında CHP'deki 'hançer politikasına' dikkat çekti. "İmamoğlu'nun "o makam" hırsı, şaibeli kurultayları ve önseçim tuzağıyla Mansur Yavaş'ı ekarte etme hesapları var" diyen Övür, parti içinde önseçimi engellemek isteyen darbecilerin olduğuna da değindi. İşte Mahmut Övür'ün bugünkü yazısı…