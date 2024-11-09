Giriş Tarihi: 09.11.2024 07:58
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024
08:02
Ekrem İmamoğlu'dan Mansur Yavaş'a medya operasyonu! Yolsuzluklarını tek tek deşifre ettiriyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın vatandaşın 230 milyon lirasını çarçur ettiği konser skandalı her geçen gün Türkiye gündemindeki yerini koruyor. SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok CHP'deki iç çatışmalara vurgu yaparak Mansur Yavaş'ın yolsuzluklarının İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu medyası tarafından deşifre edildiğini söyledi. Ayrıca Altınok, İmamoğlu'un medya operasyonun başında ise Sözcü'den bir süredir kuyruğuna takılan ve Nefes" isimli gazete-TV'ye geçmek için ayrılan Soner Yalçın olduğunu dile getirdi. İşte Alınok'un o yazısı...