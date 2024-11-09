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Haberler Galeri Ekrem İmamoğlu'dan Mansur Yavaş'a medya operasyonu! Yolsuzluklarını tek tek deşifre ettiriyor
Giriş Tarihi: 09.11.2024 07:58 Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 08:02

Ekrem İmamoğlu'dan Mansur Yavaş'a medya operasyonu! Yolsuzluklarını tek tek deşifre ettiriyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın vatandaşın 230 milyon lirasını çarçur ettiği konser skandalı her geçen gün Türkiye gündemindeki yerini koruyor. SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok CHP'deki iç çatışmalara vurgu yaparak Mansur Yavaş'ın yolsuzluklarının İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu medyası tarafından deşifre edildiğini söyledi. Ayrıca Altınok, İmamoğlu'un medya operasyonun başında ise Sözcü'den bir süredir kuyruğuna takılan ve Nefes" isimli gazete-TV'ye geçmek için ayrılan Soner Yalçın olduğunu dile getirdi. İşte Alınok'un o yazısı...

MELİH ALTINOK
Ekrem İmamoğlu’dan Mansur Yavaş’a medya operasyonu! Yolsuzluklarını tek tek deşifre ettiriyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin astronomik ücretler ödediği konserler konuşuluyor.
Bu yoklukta konuşulmayacak gibi de değil.

Ekrem İmamoğlu’dan Mansur Yavaş’a medya operasyonu! Yolsuzluklarını tek tek deşifre ettiriyor

Medyada yer alan haberlere göre Ebru Gündeş'in 69.5, Mor ve Ötesi'nin 71, Mert Demir'in 10 milyon lira aldığı öğrenilen olayda, Candan Erçetin ve Murda'ya 80 milyon TL ödendiği ortaya çıktı.
Neresinden tutsan elinde kalacak bir skandal.

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Ekrem İmamoğlu’dan Mansur Yavaş’a medya operasyonu! Yolsuzluklarını tek tek deşifre ettiriyor

Ankaralının parasını, şarkıcı piyasasında bile hayret uyandıran bu astronomik sahne ücretleriyle çarçur ettilerse felaket. "Sanatçılara ödedik" diyerek cebe indirdilerse ayrı felaket.

Ekrem İmamoğlu’dan Mansur Yavaş’a medya operasyonu! Yolsuzluklarını tek tek deşifre ettiriyor

Zira Mor ve Ötesi grubu yazılı açıklamada, "Biz böyle bir para almadık. Mansur Yavaş'ın kamuoyunu ayrıntılı biçimde bilgilendireceğine inanıyoruz" diyor.

Mansur Yavaş ise yönettiği belediyeden çıkan milyonlardan habersiz olmalı ki "Heyet kurduk, araştırıyoruz" diyor.

Ekrem İmamoğlu’dan Mansur Yavaş’a medya operasyonu! Yolsuzluklarını tek tek deşifre ettiriyor

Ancak Yavaş'ın soruşturması ne kadar sağlıklı yürür orası belirsiz... Zira dün ABB Grup Başkanvekili Ertan Işık, basında yer alan iddiaları dile getiren meclis üyelerine, "Rahatsızlığınız 19 Mayıs'tan, 29 Ekim'den" diyerek, Uğur Mumcu'nun şu sözlerini tasdik ediyordu:

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