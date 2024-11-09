Ekrem İmamoğlu’dan Mansur Yavaş’a medya operasyonu! Yolsuzluklarını tek tek deşifre ettiriyor

Medyada yer alan haberlere göre Ebru Gündeş'in 69.5, Mor ve Ötesi'nin 71, Mert Demir'in 10 milyon lira aldığı öğrenilen olayda, Candan Erçetin ve Murda'ya 80 milyon TL ödendiği ortaya çıktı.

Neresinden tutsan elinde kalacak bir skandal.



