Giriş Tarihi: 11.07.2023 12:01 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023 12:02

Ekrem İmamoğlu'na delege şoku: Kılıçdaroğlu'ndan yeni hamle!

Seçimlerin ardından CHP'de sular durulmadı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında koltuk savaşı başladı. Kurultay çalışmaları hız kazanırken kavga, delegelere kadar uzandı… Hafta sonu İstanbul'daki delege seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nun öne çıkması üzerine Ekrem İmamoğlu paniğe kapıldı… Aralarında Engin Altay ve Enis Berberoğlu'nun olduğu İstanbul milletvekilleri ile bir araya gelse de umduğu desteği bulamadı… Anket sonuçları karşısında da hüsrana uğrayan İmamoğlu'nun genel başkanlık adaylığından pes edeceği iddiaları ortaya atıldı… İşte detaylar…