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Haberler Galeri Ekrem İmamoğlu'na delege şoku: Kılıçdaroğlu'ndan yeni hamle!
Giriş Tarihi: 11.07.2023 12:01 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023 12:02

Ekrem İmamoğlu'na delege şoku: Kılıçdaroğlu'ndan yeni hamle!

Seçimlerin ardından CHP'de sular durulmadı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında koltuk savaşı başladı. Kurultay çalışmaları hız kazanırken kavga, delegelere kadar uzandı… Hafta sonu İstanbul'daki delege seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nun öne çıkması üzerine Ekrem İmamoğlu paniğe kapıldı… Aralarında Engin Altay ve Enis Berberoğlu'nun olduğu İstanbul milletvekilleri ile bir araya gelse de umduğu desteği bulamadı… Anket sonuçları karşısında da hüsrana uğrayan İmamoğlu'nun genel başkanlık adaylığından pes edeceği iddiaları ortaya atıldı… İşte detaylar…

Ekrem İmamoğlu’na delege şoku: Kılıçdaroğlu’ndan yeni hamle!

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde koltuk kavgası başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kazan kaldırdı.

Ekrem İmamoğlu’na delege şoku: Kılıçdaroğlu’ndan yeni hamle!

'Değişim' diyerek CHP Genel Başkanı olmak için destek arayışını hızlandırdı. Bir yandan kurultay çalışmaları sürerken bir yandan da parti içinde Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu tartışmaları başladı.

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Ekrem İmamoğlu’na delege şoku: Kılıçdaroğlu’ndan yeni hamle!

Seçimlerden günler sonra ekrana çıkan ve sonuçları başarı olarak değerlendiren Kemal Kılıçdaroğlu ise 'Kaptan da gemi de benim!' diyerek koltuğunu bırakmayacağını açıkladı.

Ekrem İmamoğlu’na delege şoku: Kılıçdaroğlu’ndan yeni hamle!

Tarafların medya yolu ile birbirlerine baskısı sürerken süreçle ilgili birçok iddia ortaya atıldı.

Ekrem İmamoğlu’na delege şoku: Kılıçdaroğlu’ndan yeni hamle!

DELEGE SAVAŞI BAŞLADI!

Gazeteci Abdülkadir Selvi de, bugünkü yazısında CHP'deki krizi ele aldı. Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında tam bir delege savaşının yaşandığını yazdı.

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