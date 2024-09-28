Ekrem İmamoğlu’na siyasi yasak kimin işine yarar? | Mahmut Övür yazdı

Giriş Tarihi: 28.09.2024 07:39
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024
07:42
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, son dönemde CHP tarafından köpürtülmeye çalışılan 'İmamoğlu'na Siyasi Yasak' tartışmaları ve arka plandaki gelişmelere ilişkin dikkat çekici bir yazı kaleme aldı. Mahmut Övür, CHP içi iktidar savaşlarına vurgu yaparak, "Dışarıdan birilerinin siyaset mühendisliği yapmasına, CHP içine fitne sokmasına gerek yok. Birbiriyle kavga eden ve birbirinin altını oyan bu CHP tablosu, iktidarın daha çok işine gelmez mi?" dedi.