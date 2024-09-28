Ekrem İmamoğlu’na siyasi yasak kimin işine yarar? | Mahmut Övür yazdı

Mahmut Övür'ün "İmamoğlu'na siyasi yasak kimin işine yarar?" başlıklı yazısı şu şekilde:

Üç günlük Moskova gezisini geride bıraktık ama oradayken Putin'le görüşme kadar olmasa bile CHP içi iktidar savaşları da peşimizi bırakmadı. Döndüğümüzde de hiçbir şeyin değişmediğini gördük. Her tartışma programında yine bildiğimiz klasik, "Ne olacak CHP'nin hâli?" ve "Kim kime nasıl ayar çekti?" muhabbeti vardı.