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Haberler Galeri Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak kimin işine yarar? | Mahmut Övür yazdı
Giriş Tarihi: 28.09.2024 07:39 Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 07:42

Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak kimin işine yarar? | Mahmut Övür yazdı

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, son dönemde CHP tarafından köpürtülmeye çalışılan 'İmamoğlu'na Siyasi Yasak' tartışmaları ve arka plandaki gelişmelere ilişkin dikkat çekici bir yazı kaleme aldı. Mahmut Övür, CHP içi iktidar savaşlarına vurgu yaparak, "Dışarıdan birilerinin siyaset mühendisliği yapmasına, CHP içine fitne sokmasına gerek yok. Birbiriyle kavga eden ve birbirinin altını oyan bu CHP tablosu, iktidarın daha çok işine gelmez mi?" dedi.

Ekrem İmamoğlu’na siyasi yasak kimin işine yarar? | Mahmut Övür yazdı

CHP 'İmamoğlu'na Siyasi Yasak' tartışmalarını alevlendirirken Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür konuyu bugünkü köşesine taşıdı. Mahmut Övür, "Ceza verilmesine karşı çıktıklarına bakmayın, hatta aktörlerin büyük çoğunluğu "ceza" verilmesini bile istiyor. Daha önce de yazdım, bu bir hakaret davası ve yasaya göre ceza verilmesi şaşırtıcı olmayacak" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu’na siyasi yasak kimin işine yarar? | Mahmut Övür yazdı

Mahmut Övür'ün "İmamoğlu'na siyasi yasak kimin işine yarar?" başlıklı yazısı şu şekilde:

Üç günlük Moskova gezisini geride bıraktık ama oradayken Putin'le görüşme kadar olmasa bile CHP içi iktidar savaşları da peşimizi bırakmadı. Döndüğümüzde de hiçbir şeyin değişmediğini gördük. Her tartışma programında yine bildiğimiz klasik, "Ne olacak CHP'nin hâli?" ve "Kim kime nasıl ayar çekti?" muhabbeti vardı.

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Ekrem İmamoğlu’na siyasi yasak kimin işine yarar? | Mahmut Övür yazdı

Hem de bölgemiz ateş çemberindeyken... Dikkatinizi çekmiştir, Başkan Erdoğan'ın sarsıcı BM konuşmasına, Putin'in nükleer silahlara ilişkin sert ve uyarıcı çıkışına, Türkiye'nin BRICS üyeliği tartışmalarına ve daha vahimi bölgeyi sarsan soykırımcı Netanyahu yönetiminin Lübnan'a saldırısına rağmen medyanın gündeminden CHP içi kavgalar hiç inmedi.

Ekrem İmamoğlu’na siyasi yasak kimin işine yarar? | Mahmut Övür yazdı

Onlara göre bunun nedeni de sanki CHP'liler değil, başkaları.

Oysa bu doğru değil, kavganın asıl nedeni CHP'nin siyasetsizliği ve bunun doğal sonucu koltuk savaşı. Buna yol açan da CHP'yi 4 merkezli hâle getiren, Kılıçdaroğlu-Özel-İmamoğlu ve Yavaş gibi aktörlerden hiçbirinin diğerinden farklı bir siyaset ortaya koyamaması.

Ekrem İmamoğlu’na siyasi yasak kimin işine yarar? | Mahmut Övür yazdı

Biri öne çıksa kavgadan eser kalmayacak.

Çıkamıyorlar; çünkü hepsi de yeni siyaset üretmekten korkuyor. Hatırlayın daha yeni Özel, biraz farklı diyebileceğimiz bir "normalleşme" siyasetinden söz etti, saldırmayan kalmadı.

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