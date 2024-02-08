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Haberler Galeri Ekrem İmamoğlu'na soğuk duş! Rüşvet iddiasının yargılama yolu açıldı
Giriş Tarihi: 08.02.2024 11:07 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 11:07

Ekrem İmamoğlu'na soğuk duş! Rüşvet iddiasının yargılama yolu açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde, ilçe sınırlarındaki 11'inci Mahalle Projesinin ticari alanını artırmak için 13 bağımsız gayrimenkul ve 2 gayrimenkul bedeli nakit para rüşvet verilmesiyle ilgili skandalda yeni gelişme yaşandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan soruşturma sonucunda; rüşvet suçuna ilişkin olarak müştekinin iddialarının soyut olduğunu, nüfuz ticareti suçu yönünden kamu davası açmaya yeter somut her türlü şüpheden uzak delil bulunmadığını belirterek kovuşturmaya yer olmadığı kararı vermişti. Yapılan itiraz üzerine dosya Yargıtay 5. Ceza Dairesi'ne gelmişti. Yaşanan son dakika gelişmesiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Daire'ye tebligat göndererek, soruşturmanın genişletilmesi gerekirken reddine karar verilmesinde isabet görülmediğini belirtti.

İLKER TURAK
Ekrem İmamoğlu’na soğuk duş! Rüşvet iddiasının yargılama yolu açıldı

İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde ilçe sınırlarında yaptığı projedeki rüşvet iddialarıyla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suça ilişkin müştekinin iddialarının soyut olduğunu, nüfuz ticareti suçu yönünden kamu davası açmaya yeterli somut her türlü şüpheden uzak delil bulunmadığını ve dolandırıcılık yönünden taraflar arasındaki uyuşmazlığın hukuki ihtilaf olduğundan kovuşturmaya yer olmadığına karar vermişti.

Ekrem İmamoğlu’na soğuk duş! Rüşvet iddiasının yargılama yolu açıldı

Kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karara karşı yapılan itiraz üzerine Bakırköy 5. Sulh Ceza Hakimliği, itirazın reddine karar vermişti. Bunun üzerine dosya Yargıtay 5. Ceza Dairesi'ne gitti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Daireye gönderilen tebligatta, soruşturmanın genişletilmesi gerekirken itirazın kabulü ile soruşturmanın genişletilmesi yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediği belirtildi.

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Ekrem İmamoğlu’na soğuk duş! Rüşvet iddiasının yargılama yolu açıldı

Söz konusu iddialara ilişkin soruşturma sürecinde, proje kapsamında alınan ruhsatlarında cins değişikliklerinin yapılıp yapılmadığı hususunda uzman heyet teşkil edilerek bilirkişi raporunun alınmadığına, şüpheli olarak adı geçen Murat Mustafa Çalık'ın da şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınmadığına,

Ekrem İmamoğlu’na soğuk duş! Rüşvet iddiasının yargılama yolu açıldı

Asoy İnşaat A.Ş ile imzalanan sözleşme uyarınca danışmanlık bedelinin 13 adet bağımsız bölüm olup olamayacağı hususunda ilgili meslek kuruluşundan ücret tespitinin yapılmadığına ve Adem Soytekin'in ifadesinde belirtilen ve Gül İnşaat A.Ş'ye devrolunan 4 adet taşınmaz üzerinde, Mus Can İnş Ltd. Şti lehine kurulmuş ipotek bulunup bulunulmadığının araştırılmadığına dikkat çekildi.

Ekrem İmamoğlu’na soğuk duş! Rüşvet iddiasının yargılama yolu açıldı

RÜŞVET SORUŞTURMASINDA YARGI SÜRECİ YENİDEN BAŞLADI

Böylece Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde gerçekleşmiş 'ticari imar artışı karşılığı rüşvet' soruşturmasında yargı süreci yeniden başladı. Tebligatta, Mus Can İnşaat San. Ltd. Şti yetkilisi müşteki Uğur Güngör'ün şikayet dilekçesine de yer verildi.

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