Ekrem İmamoğlu’na soğuk duş! Rüşvet iddiasının yargılama yolu açıldı

İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde ilçe sınırlarında yaptığı projedeki rüşvet iddialarıyla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suça ilişkin müştekinin iddialarının soyut olduğunu, nüfuz ticareti suçu yönünden kamu davası açmaya yeterli somut her türlü şüpheden uzak delil bulunmadığını ve dolandırıcılık yönünden taraflar arasındaki uyuşmazlığın hukuki ihtilaf olduğundan kovuşturmaya yer olmadığına karar vermişti.