Giriş Tarihi: 08.02.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 08.02.2024
11:07
Ekrem İmamoğlu'na soğuk duş! Rüşvet iddiasının yargılama yolu açıldı
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde, ilçe sınırlarındaki 11'inci Mahalle Projesinin ticari alanını artırmak için 13 bağımsız gayrimenkul ve 2 gayrimenkul bedeli nakit para rüşvet verilmesiyle ilgili skandalda yeni gelişme yaşandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan soruşturma sonucunda; rüşvet suçuna ilişkin olarak müştekinin iddialarının soyut olduğunu, nüfuz ticareti suçu yönünden kamu davası açmaya yeter somut her türlü şüpheden uzak delil bulunmadığını belirterek kovuşturmaya yer olmadığı kararı vermişti. Yapılan itiraz üzerine dosya Yargıtay 5. Ceza Dairesi'ne gelmişti. Yaşanan son dakika gelişmesiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Daire'ye tebligat göndererek, soruşturmanın genişletilmesi gerekirken reddine karar verilmesinde isabet görülmediğini belirtti.