Giriş Tarihi: 28.07.2023 12:00 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 12:00

Ekrem İmamoğlu’ndan manifesto gibi açıklama! Kemal Kılıçdaroğlu’nu bu sözlerle hedef aldı: CHP onun mülkü değil!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'de değişim hareketini başlattı. Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kazan kaldırdı… Gizli darbe toplantısının ifşa olmasının ardından ilk kez bu kadar net açıklamalar yaptı. "Toplum CHP'de liderin değişmesini istiyor" ifadesini kullanan Ekrem İmamoğlu, bugün yayınladığı yazısında Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Güçlü ve demokratik lider vurgusu yapan İmamoğlu, "Toplumun beklentisinin gerisinde kalan görevi bırakmalı" ifadesini kullandı. Şu sözleri ise oldukça manidardı: Parti onun mülkü değil!