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Haberler Galeri Ekrem İmamoğlu’ndan manifesto gibi açıklama! Kemal Kılıçdaroğlu’nu bu sözlerle hedef aldı: CHP onun mülkü değil!
Giriş Tarihi: 28.07.2023 12:00 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 12:00

Ekrem İmamoğlu’ndan manifesto gibi açıklama! Kemal Kılıçdaroğlu’nu bu sözlerle hedef aldı: CHP onun mülkü değil!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'de değişim hareketini başlattı. Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kazan kaldırdı… Gizli darbe toplantısının ifşa olmasının ardından ilk kez bu kadar net açıklamalar yaptı. "Toplum CHP'de liderin değişmesini istiyor" ifadesini kullanan Ekrem İmamoğlu, bugün yayınladığı yazısında Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Güçlü ve demokratik lider vurgusu yapan İmamoğlu, "Toplumun beklentisinin gerisinde kalan görevi bırakmalı" ifadesini kullandı. Şu sözleri ise oldukça manidardı: Parti onun mülkü değil!

Ekrem İmamoğlu’ndan manifesto gibi açıklama! Kemal Kılıçdaroğlu’nu bu sözlerle hedef aldı: CHP onun mülkü değil!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim dönemi boyunca Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdi. Cumhurbaşkanı yardımcılığı için tüm Türkiye'yi gezdi, oy istedi.

Ekrem İmamoğlu’ndan manifesto gibi açıklama! Kemal Kılıçdaroğlu’nu bu sözlerle hedef aldı: CHP onun mülkü değil!

Ancak seçimlerde alınan yenilginin ardından tutum değiştirdi. Yenilginin faturasını Kemal Kılıçdaroğlu'na kesti. 29 Mayıs sabahı 'Değişim' mesajı yayınlayarak Kılıçdaroğlu'na karşı tavır değiştirdi.

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Ekrem İmamoğlu’ndan manifesto gibi açıklama! Kemal Kılıçdaroğlu’nu bu sözlerle hedef aldı: CHP onun mülkü değil!

'İSTİFA' İÇİN SÜRE VERDİ

CHP liderine görevi bırakma çağrısı yapan Ekrem İmamoğlu, genel başkan olmak için harekete geçti. Kemal Kılıçdaroğlu ile 3 kez toplantı yapan ve 'istifa' etmesi için süre tanıyan Ekrem İmamoğlu, CHP'nin ağır toplarını da yanına çekti.

Ekrem İmamoğlu’ndan manifesto gibi açıklama! Kemal Kılıçdaroğlu’nu bu sözlerle hedef aldı: CHP onun mülkü değil!

DARBE TOPLANTISI BİLE YAPTI!

Gizli darbe toplantıları düzenledi. Yaptığı hamlelerle Parti Meclisi'nde çoğunluğu ele geçiren Ekrem İmamoğlu, genel başkan olmak istediğini ilk kez bu kadar açık şekilde dile getirdi.

Ekrem İmamoğlu’ndan manifesto gibi açıklama! Kemal Kılıçdaroğlu’nu bu sözlerle hedef aldı: CHP onun mülkü değil!

KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI

Bugün Oksijen gazetesinde bir yazı kaleme alan Ekrem İmamoğlu, bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir kez daha istifaya davet etti.

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