Giriş Tarihi: 03.07.2023 16:52 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 16:52

Ekrem İmamoğlu’ndan değişim hamlesi: Kılıçdaroğlu'na karşı o açıklamayı yapacak

CHP'deki değişim krizi tırmandı… 13 yıldır her seçimi kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğu bırakmak istemediği açıkladı. İlk değişim çıkışını yapan Ekrem İmamoğlu ise medya yolu ile baskısını artırdı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun "Profili uygun değil" sözleri ise kavgayı kızıştırdı. CHP'li belediye başkanlarından istediği de bulamayan Ekrem İmamoğlu, kolları sıvadı. Bayram sonrasında bir manifesto açıklayacağı ve adaylık konusunda daha net mesajlar vereceği iddiası ortaya atıldı…