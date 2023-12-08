Ekrem İmamoğlu’ndan Meral Akşener’in eleştirilerine yanıt: Üzerime alınmadım!

Giriş Tarihi: 08.12.2023 14:49 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023 14:49

8'li koalisyonda şimdi de yerel seçim pazarlığı başladı. İYİ Parti lideri Meral Akşener, Özgür Özel'in ittifak çağrısına kapıyı kapadı. Bir dönem Cumhurbaşkanı adayı olmaları için destek verdiği Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ı hedef aldı. "Ülkemizde özellikle büyük şehirlerimizde ulaşım hizmetlerinin başarısından söz etmek mümkün değil" diyerek eleştiri yağdırdı. Akşener'in bu sözleri kendisine 'ablam' diyen Ekrem İmamoğlu'nda şok etkisi yarattı. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Akşener'in çıkışını 'üzerime alınmadım' diyerek yorumladı!