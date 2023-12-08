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Haberler Galeri Ekrem İmamoğlu’ndan Meral Akşener’in eleştirilerine yanıt: Üzerime alınmadım!
Giriş Tarihi: 08.12.2023 14:49 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023 14:49

Ekrem İmamoğlu’ndan Meral Akşener’in eleştirilerine yanıt: Üzerime alınmadım!

8'li koalisyonda şimdi de yerel seçim pazarlığı başladı. İYİ Parti lideri Meral Akşener, Özgür Özel'in ittifak çağrısına kapıyı kapadı. Bir dönem Cumhurbaşkanı adayı olmaları için destek verdiği Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ı hedef aldı. "Ülkemizde özellikle büyük şehirlerimizde ulaşım hizmetlerinin başarısından söz etmek mümkün değil" diyerek eleştiri yağdırdı. Akşener'in bu sözleri kendisine 'ablam' diyen Ekrem İmamoğlu'nda şok etkisi yarattı. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Akşener'in çıkışını 'üzerime alınmadım' diyerek yorumladı!

Ekrem İmamoğlu’ndan Meral Akşener’in eleştirilerine yanıt: Üzerime alınmadım!

Cumhuriyet Halk Partisi ve 8'li koalisyonu, genel seçim öncesi 'birleşerek kazanacağız' mesajı paylaştı. Ancak aldıkları yenilginin ardından birbirlerine savaş açtı.

Ekrem İmamoğlu’ndan Meral Akşener’in eleştirilerine yanıt: Üzerime alınmadım!

Değişim kavgasının yaşandığı CHP'de, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu kariyerine bir yenilgi daha yazdı. Bu kez genel başkanlık koltuğunu Özgür Özel'e kaptırdı.

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Ekrem İmamoğlu’ndan Meral Akşener’in eleştirilerine yanıt: Üzerime alınmadım!

Yerel seçime kilitlenen Özgür Özel ise daha önce 'Hiçbir ittifakta olmam' diyen Meral Akşener'e selam yolladı. İttifak çağrısı yaptı. Ancak umduğu desteği bulamadı.

Ekrem İmamoğlu’ndan Meral Akşener’in eleştirilerine yanıt: Üzerime alınmadım!

İYİ Parti Genel İdare Kurulu'ndan CHP'nin ittifak teklifine ret cevabı çıktı. İYİ Parti lideri meral Akşener, grup toplantısında eski ortaklarına oldukça sert mesajlar yolladı. Ardından bir zamanlar Cumhurbaşkanı adayı olmaları için destek verdiği CHP'li büyükşehir belediye başkanlarını hedef aldı.

Ekrem İmamoğlu’ndan Meral Akşener’in eleştirilerine yanıt: Üzerime alınmadım!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef alan Meral Akşener, büyükşehirlerde yaşanan sıkıntılara trafik sorununa ve altyapı problemlerine vurgu yaptı.

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