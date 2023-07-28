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Haberler Galeri Ekrem İmamoğlu’ndan yeni hamle! CHP’li Barış Yarkadaş parti kuruyor dedi... FETÖ vurgusu dikkat çekti
Giriş Tarihi: 28.07.2023 10:38 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 10:38

Ekrem İmamoğlu’ndan yeni hamle! CHP’li Barış Yarkadaş parti kuruyor dedi... FETÖ vurgusu dikkat çekti

Seçimlerin ardından CHP'de başlayan değişim tartışmaları hız kesmedi. Ekrem İmamoğlu, CHP genel başkanlığı için Kemal Kılıçdaroğlu'na kazan kaldırdı hatta gizli darbe toplantıları bile gerçekleştirdi. Dün yaptığı açıklamada "Toplum CHP liderinin değişmesini istiyor" diyerek ilk kez bu kadar açık konuşan Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bir iddia gündeme geldi. CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş "İmamoğlu parti kuruyor ancak bu onun için felaket olur" dedi. Meral Akşener'in eski danışmanı Dr. Hasan Sami Özvarinli'nin sözlerindeki FETÖ detayı ise dikkat çekiciydi…

Ekrem İmamoğlu’ndan yeni hamle! CHP’li Barış Yarkadaş parti kuruyor dedi... FETÖ vurgusu dikkat çekti

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 13 yıla sayısız yenilgi sığdırdı. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından hem parti tabanının hem de seçmenin sabrı taştı.

Ekrem İmamoğlu’ndan yeni hamle! CHP’li Barış Yarkadaş parti kuruyor dedi... FETÖ vurgusu dikkat çekti

Bir kez daha hezimeti yaşayan CHP'de, genel başkana istifa sesleri yükselmeye başladı. İlk olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'değişim' mesajı yayınlayarak Kılıçdaroğlu'na karşı kazan kaldırdı. CHP içindeki kritik isimleri de arkasına aldı.

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Ekrem İmamoğlu’ndan yeni hamle! CHP’li Barış Yarkadaş parti kuruyor dedi... FETÖ vurgusu dikkat çekti

DARBE TOPLANTISI BİLE YAPTI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakmayacağını açıklamasına rağmen hamle üstüne hamle yaptı. Değişim çağrısına destek bulmak için internet sitesi bile kuran Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na en yakın isimleri yanına aldı. Genel başkanlık koltuğuna oturmak için gizli darbe toplantısı bile yaptı.

Ekrem İmamoğlu’ndan yeni hamle! CHP’li Barış Yarkadaş parti kuruyor dedi... FETÖ vurgusu dikkat çekti

Dün, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda toplumun CHP'de liderlik değişimi istediğini vurgulayan Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Ekrem İmamoğlu’ndan yeni hamle! CHP’li Barış Yarkadaş parti kuruyor dedi... FETÖ vurgusu dikkat çekti

ÇALIŞMALARA BAŞLADI

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı değişim hareketi başlatan Ekrem İmamoğlu'nun yeni bir parti kurmak için çalışmalara başladığını açıkladı.

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