Giriş Tarihi: 28.07.2023 10:38 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 10:38

Ekrem İmamoğlu’ndan yeni hamle! CHP’li Barış Yarkadaş parti kuruyor dedi... FETÖ vurgusu dikkat çekti

Seçimlerin ardından CHP'de başlayan değişim tartışmaları hız kesmedi. Ekrem İmamoğlu, CHP genel başkanlığı için Kemal Kılıçdaroğlu'na kazan kaldırdı hatta gizli darbe toplantıları bile gerçekleştirdi. Dün yaptığı açıklamada "Toplum CHP liderinin değişmesini istiyor" diyerek ilk kez bu kadar açık konuşan Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bir iddia gündeme geldi. CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş "İmamoğlu parti kuruyor ancak bu onun için felaket olur" dedi. Meral Akşener'in eski danışmanı Dr. Hasan Sami Özvarinli'nin sözlerindeki FETÖ detayı ise dikkat çekiciydi…