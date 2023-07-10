Giriş Tarihi: 10.07.2023 09:45 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 17:07

Ekrem İmamoğlu'nu şoke edecek hamle: Kemal Kılıçdaroğlu’ndan adaylık çıkışı!

CHP'de değişim tartışmaları hız kesmiyor… İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaşanan koltuk kavgası tırmandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu olarak bilinen Bülent Kuşoğlu, değişim isteyenlere çok sert çıktı. "Sadece Kemal Bey gitsin demenin bir anlamı yok. Nasıl başarılı olacaksınız gelin anlatın" diyerek değişim isteyen İmamoğlu'na üstü kapalı mesaj yolladı. Kılıçdaroğlu'na kurultayda aday olmaması yönünde baskı yapan Ekrem İmamoğlu'nu şoke edecek bilgiyi de paylaştı… İşte detaylar…